Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/ivanov-1748292365.html
Иванов назвал приоритеты российской экологической политики
Иванов назвал приоритеты российской экологической политики - РИА Новости, 02.09.2021
Иванов назвал приоритеты российской экологической политики
Сокращение уровня парниковых газов, а также сохранение многолетней мерзлоты являются приоритетами российской экологической политики, заявил советник президента... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:06
2021-09-02T09:06
экология
сергей иванов (политик)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/79/1556307908_0:150:3079:1882_1920x0_80_0_0_635f4eea154390583e8e5deaa350fae0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сокращение уровня парниковых газов, а также сохранение многолетней мерзлоты являются приоритетами российской экологической политики, заявил советник президента по экологии Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме."Один из приоритетов - это эмиссия парниковых газов, и для нас (России - ред.) - это мерзлота. Это очень серьезная проблема, потому что более половины страны расположено на вечной мерзлоте, и её таяние может привести к очень серьезным проблемам материального плана", - сказал Иванов.Он отметил, что доля атомной энергии, гидростанций и возобновляемых источников энергии составляет 45% энергетики России. По мнению Иванова, это очень хорошая доля безуглеродной энергии в балансе страны.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/leopard-1748290975.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155630/79/1556307908_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_00c2e8b60a14ca33e32cce31b8784a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, сергей иванов (политик), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:06 02.09.2021
 
Иванов назвал приоритеты российской экологической политики

Советник президента Иванов назвал приоритеты российской экологической политики

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сокращение уровня парниковых газов, а также сохранение многолетней мерзлоты являются приоритетами российской экологической политики, заявил советник президента по экологии Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме.
"Один из приоритетов - это эмиссия парниковых газов, и для нас (России - ред.) - это мерзлота. Это очень серьезная проблема, потому что более половины страны расположено на вечной мерзлоте, и её таяние может привести к очень серьезным проблемам материального плана", - сказал Иванов.
Он отметил, что доля атомной энергии, гидростанций и возобновляемых источников энергии составляет 45% энергетики России. По мнению Иванова, это очень хорошая доля безуглеродной энергии в балансе страны.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:57
Иванов рассказал о популяции дальневосточного леопарда
 
ЭкологияСергей Иванов (политик)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13Пограничники Белоруссии: соседние страны ЕС нарушают международное право
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
Лента новостейМолния