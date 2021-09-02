https://ria.ru/20210902/ivanov-1748292365.html

Иванов назвал приоритеты российской экологической политики

Иванов назвал приоритеты российской экологической политики - РИА Новости, 02.09.2021

Иванов назвал приоритеты российской экологической политики

Сокращение уровня парниковых газов, а также сохранение многолетней мерзлоты являются приоритетами российской экологической политики, заявил советник президента... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:06

2021-09-02T09:06

2021-09-02T09:06

экология

сергей иванов (политик)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сокращение уровня парниковых газов, а также сохранение многолетней мерзлоты являются приоритетами российской экологической политики, заявил советник президента по экологии Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме."Один из приоритетов - это эмиссия парниковых газов, и для нас (России - ред.) - это мерзлота. Это очень серьезная проблема, потому что более половины страны расположено на вечной мерзлоте, и её таяние может привести к очень серьезным проблемам материального плана", - сказал Иванов.Он отметил, что доля атомной энергии, гидростанций и возобновляемых источников энергии составляет 45% энергетики России. По мнению Иванова, это очень хорошая доля безуглеродной энергии в балансе страны.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/leopard-1748290975.html

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экология, сергей иванов (политик), восточный экономический форум — 2021 (вэф)