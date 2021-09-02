https://ria.ru/20210902/ivanov-1748291353.html

Иванов выступил против строительства бетонных сооружений в нацпарках

Иванов выступил против строительства бетонных сооружений в нацпарках - РИА Новости, 02.09.2021

Иванов выступил против строительства бетонных сооружений в нацпарках

Развитие экологического туризма на природных территориях России не должно сопровождаться строительством бетонных сооружений, заявил специальный представитель... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:00

2021-09-02T09:00

2021-09-02T09:00

сергей иванов (политик)

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Развитие экологического туризма на природных территориях России не должно сопровождаться строительством бетонных сооружений, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на ВЭФ."Строить там, в нацпарках, бетонные коробки, гостиницы, нельзя ни в коем случае", - сказал Иванов на сессии форума, посвященной развитию охраняемых природных территорий.Он также уточнил, что охраняемые природные территории занимают 10% территории страны.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://realty.ria.ru/20201225/zemli-1590921936.html

дальний восток

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сергей иванов (политик), дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)