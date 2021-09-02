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Иванов выступил против строительства бетонных сооружений в нацпарках
Иванов выступил против строительства бетонных сооружений в нацпарках - РИА Новости, 02.09.2021
Иванов выступил против строительства бетонных сооружений в нацпарках
Развитие экологического туризма на природных территориях России не должно сопровождаться строительством бетонных сооружений, заявил специальный представитель... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:00
2021-09-02T09:00
сергей иванов (политик)
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Развитие экологического туризма на природных территориях России не должно сопровождаться строительством бетонных сооружений, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на ВЭФ."Строить там, в нацпарках, бетонные коробки, гостиницы, нельзя ни в коем случае", - сказал Иванов на сессии форума, посвященной развитию охраняемых природных территорий.Он также уточнил, что охраняемые природные территории занимают 10% территории страны.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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сергей иванов (политик), дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:00 02.09.2021
 
Иванов выступил против строительства бетонных сооружений в нацпарках

Спецпредставитель президента Иванов раскритиковал бетонное строительство в нацпарках

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Развитие экологического туризма на природных территориях России не должно сопровождаться строительством бетонных сооружений, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на ВЭФ.
"Строить там, в нацпарках, бетонные коробки, гостиницы, нельзя ни в коем случае", - сказал Иванов на сессии форума, посвященной развитию охраняемых природных территорий.
Он также уточнил, что охраняемые природные территории занимают 10% территории страны.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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Сергей Иванов (политик)Дальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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