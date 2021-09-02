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Чернышенко рассказал о первом пакете поддержки IT-отрасли
Чернышенко рассказал о первом пакете поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 02.09.2021
Чернышенко рассказал о первом пакете поддержки IT-отрасли
Первый пакет мер поддержки IT-отрасли позволил компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить эти средства в развитие своего бизнеса, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:43
2021-09-02T13:43
экономика
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый пакет мер поддержки IT-отрасли позволил компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить эти средства в развитие своего бизнеса, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Напомню, что программа поддержки отрасли информационных технологий или "первый пакет", как мы ее обычно называем, начала еще в прошлом году реализовываться ... когда был принят в рекордные сроки короткий федеральный закон о так называемом "налоговом маневре" в IT-отрасли... и высвободившиеся средства, а это были десятки миллиардов рублей, IT-компании стали вкладывать в развитие своего бизнеса, мы увидели эффект от этого", - сказал Чернышенко в ходе совещания с правительством по поддержке IT-отрасли.Налог на прибыль для IT-компаний был снижен с 20 до 3%, почти в два раза - с 14 до 7,6 % - снизились ставки для страховых взносов, напомнил Чернышенко.
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экономика, дмитрий чернышенко
13:43 02.09.2021
 
Чернышенко рассказал о первом пакете поддержки IT-отрасли

Чернышенко: поддержка IT-отрасли позволил бизнесу сэкономить десятки миллиардов рублей

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме "Технопром-2021" в Новосибирске
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме Технопром-2021 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый пакет мер поддержки IT-отрасли позволил компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить эти средства в развитие своего бизнеса, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Напомню, что программа поддержки отрасли информационных технологий или "первый пакет", как мы ее обычно называем, начала еще в прошлом году реализовываться ... когда был принят в рекордные сроки короткий федеральный закон о так называемом "налоговом маневре" в IT-отрасли... и высвободившиеся средства, а это были десятки миллиардов рублей, IT-компании стали вкладывать в развитие своего бизнеса, мы увидели эффект от этого", - сказал Чернышенко в ходе совещания с правительством по поддержке IT-отрасли.
Налог на прибыль для IT-компаний был снижен с 20 до 3%, почти в два раза - с 14 до 7,6 % - снизились ставки для страховых взносов, напомнил Чернышенко.
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 17:12
Минцифры ожидает принятия "второго пакета" мер поддержки IT-отрасли
 
ЭкономикаДмитрий Чернышенко
 
 
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