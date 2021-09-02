"Единая Россия" готовит второй пакет мер поддержки IT-отрасли
ЕР готовит второй пакет мер поддержки IT, стимулирующий использование отечественного ПО
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готовит второй пакет мер поддержки IT, подразумевающий стимулирование использования отечественного ПО, создание института IT-омбудсмена, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Единая Россия" готовит второй пакет мер поддержки IT-отрасли, который включает десятки мер поддержки. Стимулирование использования отечественного ПО, снижение административной нагрузки на IT-компании, формирование института IT-омбудсмена, продвижение IT-продуктов на зарубежных рынках", - сказал Турчак в ходе совещания с правительством по поддержке IT-отрасли.
Правительство вместе с "Единой Россией" организует мониторинг по реализации второго пакета мер поддержки IT-отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Этот комплекс мер, который очень сильно изменился от изначальных идей, он трансформировался. Он включает большой перечень сфер и образование, и здравоохранение, и подготовку кадров, он направлен на стимулирование наших отечественных IT-решений, защиту интересов бизнеса ... отдельно отмечу, что правительством при поддержке "Единой России" будет организован мониторинг реализации этого второго пакета, чтобы мы убедились, что эти меры очень быстро реализуются", - сказал Чернышенко в ходе совещания с правительством по поддержке IT-отрасли.
По его словам, в процессе обсуждения мер поддержки власти постоянно собирали обратную связь от представителей отрасли.
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