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Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей
Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.09.2021
Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России, в котором оно требует взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:33
2021-09-02T08:33
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России, в котором оно требует взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более 10,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 1 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований и другие детали спора в материалах суда на данный момент не указаны.ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы в РФ. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), россия
08:33 02.09.2021
 
Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей

Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России, в котором оно требует взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более 10,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 1 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований и другие детали спора в материалах суда на данный момент не указаны.
ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы в РФ. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
Стенд Объединённой авиастроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 16:30
Суд взыскал с ОАК 150 миллионов рублей по рекордному иску Минобороны
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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