https://ria.ru/20210902/isk-1748288925.html

Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей

Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.09.2021

Минобороны предъявило иск ОАК на 10,7 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России, в котором оно требует взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:33

2021-09-02T08:33

2021-09-02T08:33

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России, в котором оно требует взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более 10,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 1 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований и другие детали спора в материалах суда на данный момент не указаны.ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы в РФ. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.

https://ria.ru/20210212/sud-1597237912.html

россия

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2021

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объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), россия