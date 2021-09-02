https://ria.ru/20210902/investitsii-1748271487.html

Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов

Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов - РИА Новости, 02.09.2021

Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов

Правительство Забайкальского края планирует привлечь инвесторов для реализации проекта туристической улицы Декабристов в Чите, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:42

2021-09-02T05:42

2021-09-02T05:42

туризм

экономика

чита

забайкальский край

александр осипов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155483/54/1554835408_0:144:2932:1793_1920x0_80_0_0_74b4cd5ab6f1e4339bd029acfd5793bd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Правительство Забайкальского края планирует привлечь инвесторов для реализации проекта туристической улицы Декабристов в Чите, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Александр Осипов."Этот проект (улица Декабристов - ред.) продолжает жить, мы сейчас ищем на него финансирование. Сегодня, 2 сентября, в Забайкалье работает большая делегация Внешэкономбанка во главе с первым заместителем председателя правления. Один из проектов, который они рассматривают - этот. Мы полагаем, что если он будет поддержан, город возьмёт соответствующее финансирование, несколько инвесторов также возьмут деньги у ВЭБа и у других банков и направят на реконструкцию объектов этой туристическо-исторической улицы, а город переоборудует и оснастит всю инфраструктуру: уличную, дорожную, тротуарную сеть, газоны, реконструирует объекты культурного наследия и создаст соответствующую атмосферу, вид, архитектуру 150-летней давности", - рассказал Осипов.Он уточнил, что главным экспонатом остаётся церковь Декабристов, передача которой в пользу Российской православной церкви обсуждалась. Сейчас там расположен музей."Будет он передан или не будет, он в любом случае останется объектом историческим и культурным, потому что он по факту таким и является. Вопрос в том, что сам по себе за эти столетия он сильно обветшал, требует капитального ремонта. Этот ремонт не осуществляется и по линии культуры, я не знаю, когда эта работа будет проведена. Я готов к любой помощи этому объекту, но там пока, к сожалению, неопределённость. Мне кажется, работники культуры не понимают, что в этом плане делать", - добавил Осипов.Сам губернатор поддерживает идею возобновления богослужений в здании церкви."Мы точно понимаем, что при нашей трагической судьбе - и народа, и русской православной церкви - восстановить возможность богослужения в храме - это просто мистически-сакральная наша обязанность. Вновь должны зазвучать слова молитвы, ради которой декабристы его построили. Это очень важно, но, к сожалению, в пылу дискуссий это важное решение не принимается", - отметил Осипов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/turizm-1748269681.html

чита

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, чита, забайкальский край, александр осипов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)