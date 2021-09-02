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В банке "Интеза" заявили об интересе к инфраструктурным проектам в России
В банке "Интеза" заявили об интересе к инфраструктурным проектам в России - РИА Новости, 02.09.2021
В банке "Интеза" заявили об интересе к инфраструктурным проектам в России
Итальянский банк "Интеза" заинтересован в участии в инфраструктурных и нефтегазовых проектах в России, сказал президент ассоциации "Познаем Евразию",... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:58
2021-09-02T07:58
экономика
владивосток
банк интеза
антонио фаллико
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итальянский банк "Интеза" заинтересован в участии в инфраструктурных и нефтегазовых проектах в России, сказал президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико."Конечно, как банк, мы заинтересованы в участии в крупных инфраструктурных проектах. Для нас огромное значение имеют проекты в нефтегазовой отрасли, в области сельскохозяйственного, пищевого производства, гражданского строительства и так далее", - сказал Фаллико на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, банк интеза, антонио фаллико, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:58 02.09.2021
 
В банке "Интеза" заявили об интересе к инфраструктурным проектам в России

Глава совета директоров банка "Интеза" Фаллико заявил об интересе к проектам в России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико перед началом интервью
Председатель совета директоров АО Банк Интеза Антонио Фаллико перед началом интервью - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итальянский банк "Интеза" заинтересован в участии в инфраструктурных и нефтегазовых проектах в России, сказал президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико.
"Конечно, как банк, мы заинтересованы в участии в крупных инфраструктурных проектах. Для нас огромное значение имеют проекты в нефтегазовой отрасли, в области сельскохозяйственного, пищевого производства, гражданского строительства и так далее", - сказал Фаллико на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаВладивостокБанк ИнтезаАнтонио ФалликоРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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