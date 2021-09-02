https://ria.ru/20210902/inteza-1748285282.html

В банке "Интеза" заявили об интересе к инфраструктурным проектам в России

В банке "Интеза" заявили об интересе к инфраструктурным проектам в России - РИА Новости, 02.09.2021

В банке "Интеза" заявили об интересе к инфраструктурным проектам в России

Итальянский банк "Интеза" заинтересован в участии в инфраструктурных и нефтегазовых проектах в России, сказал президент ассоциации "Познаем Евразию",... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:58

2021-09-02T07:58

2021-09-02T07:58

экономика

владивосток

банк интеза

антонио фаллико

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итальянский банк "Интеза" заинтересован в участии в инфраструктурных и нефтегазовых проектах в России, сказал президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико."Конечно, как банк, мы заинтересованы в участии в крупных инфраструктурных проектах. Для нас огромное значение имеют проекты в нефтегазовой отрасли, в области сельскохозяйственного, пищевого производства, гражданского строительства и так далее", - сказал Фаллико на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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экономика, владивосток, банк интеза, антонио фаллико, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)