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Российский мобильный интернет признан одним из самых доступных в мире
Российский мобильный интернет признан одним из самых доступных в мире - РИА Новости, 02.09.2021
Российский мобильный интернет признан одним из самых доступных в мире
Глобальный трафик, генерируемый мобильными устройствами, за 2021 год достиг 66 эксабайт. К таким выводам пришли аналитики компании StockApps. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:06
2021-09-02T17:06
2021-09-02T17:06
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глобальный трафик, генерируемый мобильными устройствами, за 2021 год достиг 66 эксабайт. К таким выводам пришли аналитики компании StockApps.Этот объем данных на 68 процентов больше, чем в прошлом году. Более 70 процентов трафика поступает с телефонов под управлением ОС Android и только 26 процентов от iOS.Аналитики и подсчитали, в каких из стран наиболее доступен мобильный интернет. Средняя стоимость мобильных данных в Израиле составляет 5 центов за гигабайт. Далее следуют Италия и Россия — 27 центов и 29 центов за ГБ соответственно.Странами с наиболее дорогим мобильным интернетом названы Греция, ОАЭ и Новая Зеландия. Там гигабайт данных обойдется примерно в 7-8 долларов (около 500-600 рублей).
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