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В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В
В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В - РИА Новости, 02.09.2021
В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В
Итоги расследования катастрофы Ил-112В озвучат через месяц после этого авиапросшествия, заявил журналистам на ВЭФ председатель комиссии, замминистра... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:19
2021-09-02T05:19
происшествия
кубинка
ил-112
россия
крушение ил-112в в подмосковье
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итоги расследования катастрофы Ил-112В озвучат через месяц после этого авиапросшествия, заявил журналистам на ВЭФ председатель комиссии, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.Катастрофа произошла в подмосковной Кубинке 17 августа.
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происшествия, кубинка, ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье
05:19 02.09.2021
 
В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В

Замглавы Минпромторга Бочаров: доклад о крушении Ил-112В представят к 17 сентября

© СК РФМесто крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
Место крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
© СК РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итоги расследования катастрофы Ил-112В озвучат через месяц после этого авиапросшествия, заявил журналистам на ВЭФ председатель комиссии, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
"Через месяц после аварии я должен сделать доклад, он будет опубликован", - сказал он.
Катастрофа произошла в подмосковной Кубинке 17 августа.
 
ПроисшествияКубинкаИл-112РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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