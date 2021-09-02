https://ria.ru/20210902/il-112-1748270141.html

В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В

В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В - РИА Новости, 02.09.2021

В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В

Итоги расследования катастрофы Ил-112В озвучат через месяц после этого авиапросшествия, заявил журналистам на ВЭФ председатель комиссии, замминистра... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:19

2021-09-02T05:19

2021-09-02T05:19

происшествия

кубинка

ил-112

россия

крушение ил-112в в подмосковье

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итоги расследования катастрофы Ил-112В озвучат через месяц после этого авиапросшествия, заявил журналистам на ВЭФ председатель комиссии, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.Катастрофа произошла в подмосковной Кубинке 17 августа.

кубинка

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубинка, ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье