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В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В
В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В - РИА Новости, 02.09.2021
В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В
Итоги расследования катастрофы Ил-112В озвучат через месяц после этого авиапросшествия, заявил журналистам на ВЭФ председатель комиссии, замминистра... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:19
2021-09-02T05:19
2021-09-02T05:19
происшествия
кубинка
ил-112
россия
крушение ил-112в в подмосковье
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Итоги расследования катастрофы Ил-112В озвучат через месяц после этого авиапросшествия, заявил журналистам на ВЭФ председатель комиссии, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.Катастрофа произошла в подмосковной Кубинке 17 августа.
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происшествия, кубинка, ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье
В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В
Замглавы Минпромторга Бочаров: доклад о крушении Ил-112В представят к 17 сентября