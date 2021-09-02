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Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру
Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру - РИА Новости, 02.09.2021
Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру
Большой улов красной рыбы позволит снизить цены на нее и икру, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РБК. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:42
2021-09-02T13:42
2021-09-02T18:08
экономика
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дальний восток
илья шестаков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Большой улов красной рыбы позволит снизить цены на нее и икру, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РБК.По его словам, в прошлом году поймали порядка 300 тысяч тонн рыбы, но на сегодняшний день этот показатель составляет уже около 500 тысяч тонн."То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и на икру будет снижаться", — отметил он. Глава ведомства также пояснил, что сейчас цены не начали падать из-за логистических сложностей.Шестаков также рассказал, что для увеличения потребления икры и рыбы в стране необходимо улучшать аквакультуру и препятствовать "сильным наценкам". При этом на доступность таких продуктов, по его словам, прежде всего влияет экономическая возможность покупки рыбы.В августе Росстат сообщил о подорожании рыбы на 2,1 процента, а красной икры — на 1,4 процента. При этом в июле на Дальнем Востоке зафиксировали резкий рост стоимости деликатеса — до десяти тысяч рублей за килограмм. Глава Минвостокразвития, в свою очередь, заявил, что сложившаяся ситуация нормализуется к осени, а понижать цены на продукцию можно только с помощью увеличения предложения.
https://ria.ru/20210803/akvakultura-1744232921.html
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экономика, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба государственной статистики (росстат), дальний восток, илья шестаков
13:42 02.09.2021 (обновлено: 18:08 02.09.2021)
Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру
Глава Росрыболовства Шестаков спрогнозировал снижение цен на красную икру и рыбу