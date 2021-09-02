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Песков назвал национальную идею России
Песков назвал национальную идею России - РИА Новости, 02.09.2021
Песков назвал национальную идею России
У России есть национальная идея, сформулированная президентом страны, она связана с универсальными ценностями для каждого человека, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:41
2021-09-02T12:41
общество
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. У России есть национальная идея, сформулированная президентом страны, она связана с универсальными ценностями для каждого человека, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У нас есть национальная идея, ее формулировал президент... Национальная идея связана с универсальными ценностями для каждого человека. Из многообразия людей как раз и формируется наша страна", - сказал Песков на II просветительском марафоне "Новое знание".По его мнению, Россия – великолепная страна, самая лучшая в мире, и "она должна быть здоровой, современной, и в ней все хорошо должны жить".
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общество, дмитрий песков, россия
12:41 02.09.2021
 
Песков назвал национальную идею России

Песков: у нас есть национальная идея, она связана с универсальными ценностями для человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. У России есть национальная идея, сформулированная президентом страны, она связана с универсальными ценностями для каждого человека, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У нас есть национальная идея, ее формулировал президент... Национальная идея связана с универсальными ценностями для каждого человека. Из многообразия людей как раз и формируется наша страна", - сказал Песков на II просветительском марафоне "Новое знание".
По его мнению, Россия – великолепная страна, самая лучшая в мире, и "она должна быть здоровой, современной, и в ней все хорошо должны жить".
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