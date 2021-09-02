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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США

Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - РИА Новости, 02.09.2021

Разрушительная "Ида": последствия урагана в США

Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Он обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.

2021-09-02T20:00

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сша

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На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси введен режим ЧС.

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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США Разрушительная "Ида": последствия урагана в США 2021-09-02T20:00 true PT1M07S

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