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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - РИА Новости, 02.09.2021
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Он обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
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На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси введен режим ЧС.
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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Он обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
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20:00 02.09.2021
 

Разрушительная "Ида": последствия урагана в США

Читать ria.ru в
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Он обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси введен режим ЧС.
 
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