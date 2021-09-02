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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - РИА Новости, 02.09.2021
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Он обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
2021-09-02T20:00
2021-09-02T20:00
2021-09-02T20:00
видео
сша
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На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси введен режим ЧС.
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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
2021-09-02T20:00
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, сша, видео
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Он обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
2021-09-02T20:00
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PT1M07S
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Более миллиона домов в США остались без электричества из-за урагана "Ида". Он обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти.
На смену ветру пришел тропический ливень, который затопил улицы Нью-Йорка. В городе выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси введен режим ЧС.