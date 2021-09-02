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Лучшие из лучших: ко Дню российской гвардии
Лучшие из лучших: ко Дню российской гвардии - РИА Новости, 02.09.2021
Лучшие из лучших: ко Дню российской гвардии
Второго сентября отмечается День российской гвардии. Традиционно так называют привилегированные войска, отвечающие самым высоким требованиям. В России... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:17
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фото
армия
день российской гвардии
россия
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Второго сентября отмечается День российской гвардии. Традиционно так называют привилегированные войска, отвечающие самым высоким требованиям. В России гвардейское звание символизирует историческую память и связь поколений. Элита армии — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, армия, день российской гвардии, россия
11:17 02.09.2021 (обновлено: 14:07 02.09.2021)
 

Лучшие из лучших: ко Дню российской гвардии

Читать ria.ru в
Второго сентября отмечается День российской гвардии. Традиционно так называют привилегированные войска, отвечающие самым высоким требованиям. В России гвардейское звание символизирует историческую память и связь поколений. Элита армии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В гвардии, которая выполняет самые сложные задачи, всегда ценились умелое владение оружием, "быстрый ум", мужество и храбрость в бою.

Военнослужащие войск Национальной гвардии РФ
1 из 17

В гвардии, которая выполняет самые сложные задачи, всегда ценились умелое владение оружием, "быстрый ум", мужество и храбрость в бою.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Российская императорская гвардия была создана еще Петром I и просуществовала до расформирования царской армии в 1918 году.

Император Николай II обходит строй солдат лейб-гвардии Измайловского полка
2 из 17

Российская императорская гвардия была создана еще Петром I и просуществовала до расформирования царской армии в 1918 году.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / К. Невзоров / Перейти в фотобанк

Второе рождение гвардия получила в годы Великой Отечественной войны.

Командир 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Спиридон Сергеевич Чернюгов за разработкой плана боевой операции
3 из 17

Второе рождение гвардия получила в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / К. Невзоров
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© РИА Новости / К. Невзоров / Перейти в фотобанк

Гвардейские формирования принимали участие во всех решающих сражениях и внесли весомый вклад в победу.

 Гвардейская дивизия имени И. Панфилова переходит на позиции, отбитые у врага. 1943 год
4 из 17

Гвардейские формирования принимали участие во всех решающих сражениях и внесли весомый вклад в победу.

© РИА Новости / К. Невзоров
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Отличившиеся в боях части, корабли и соединения стали получать наименование гвардейских.

Испытания на право ношения крапового и зеленого берета среди военнослужащих Национальной гвардии РФ
5 из 17

Отличившиеся в боях части, корабли и соединения стали получать наименование гвардейских.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Частям и соединениям, удостоенным гвардейских званий, вручали особые знамена, кораблям — гвардейский военно-морской флаг.

Экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера Варяг на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивостоке
6 из 17

Частям и соединениям, удостоенным гвардейских званий, вручали особые знамена, кораблям — гвардейский военно-морской флаг.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Для военнослужащих гвардейских частей учредили нагрудный знак "Гвардия". Появились и гвардейские воинские звания.

Орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны Семена Исааковича Канторы
7 из 17

Для военнослужащих гвардейских частей учредили нагрудный знак "Гвардия". Появились и гвардейские воинские звания.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В гвардейских частях существовала особая организационно-штатная структура.

Военнослужащие готовят к запуску БЛА Орлан-10 во время тактико-специального занятия роты беспилотных летательных аппаратов 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Приморском крае
8 из 17

В гвардейских частях существовала особая организационно-штатная структура.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В мирное время воинские формирования в гвардейские не преобразовывали.

Военнослужащий Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа на полосе препятствий во время учений на территории полигона Головеньки в Московской области
9 из 17

В мирное время воинские формирования в гвардейские не преобразовывали.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Различия в штатах соединений и частей упразднили.

Сотрудник морских воинских частей национальной гвардии РФ (Росгвардия) и сотрудник ОМОНа на патрулировании акватории реки Волга
10 из 17

Различия в штатах соединений и частей упразднили.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Однако в целях сохранения боевых традиций гвардейское звание передавали войсковым образованиям при наличии прямой преемственности по личному составу.

Владимир Путин во время демонстрации образцов техники, специального вооружения, стрелкового и холодного оружия, средств связи и экипировки военнослужащих подразделений специального назначения в рамках посещения Пятой отдельной гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции Краснознаменной ордена Суворова бригады имени М.И.Калинина.
11 из 17

Однако в целях сохранения боевых традиций гвардейское звание передавали войсковым образованиям при наличии прямой преемственности по личному составу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Для личного состава гвардейских воинских коллективов служить "по-гвардейски" — значит руководствоваться принципом "учиться тому, что необходимо на войне".

Участники штурма во время второго этапа тактико-специального учений войск национальной гвардии РФ в районах Крайнего Севера по особождению ледокола Росатомфлота Советский Союз в Мурманске
12 из 17

Для личного состава гвардейских воинских коллективов служить "по-гвардейски" — значит руководствоваться принципом "учиться тому, что необходимо на войне".

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В российских вооруженных силах наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями как почетные.

Участница чемпионата войск национальной гвардии РФ по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия на базе ведомственного учебного центра в Евпатории
13 из 17

В российских вооруженных силах наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями как почетные.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Звание гвардейских носят сегодня более ста воинских частей и соединений армии и флота.

Боец подразделения СОБР во время подготовки к учения Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами
14 из 17

Звание гвардейских носят сегодня более ста воинских частей и соединений армии и флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Последним из тех, кому его присвоили, стало в 2018 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии поздравили женщин с наступающим 8 марта на Форумной площади в Новороссийске
15 из 17

Последним из тех, кому его присвоили, стало в 2018 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Памятный День российской гвардии установлен указом президента в 2000 году.

Сотрудники Росгвардии во время прохода военной техники по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
16 из 17

Памятный День российской гвардии установлен указом президента в 2000 году.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Гвардия — основа воинских традиций и кузница лучших кадров.

Военнослужащий играет с щенком в вольере служебных собак войск национальной гвардии РФ в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского в Московской области
17 из 17

Гвардия — основа воинских традиций и кузница лучших кадров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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