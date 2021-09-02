https://ria.ru/20210902/gvardiya-1747841639.html

Лучшие из лучших: ко Дню российской гвардии

Лучшие из лучших: ко Дню российской гвардии - РИА Новости, 02.09.2021

Лучшие из лучших: ко Дню российской гвардии

Второго сентября отмечается День российской гвардии. Традиционно так называют привилегированные войска, отвечающие самым высоким требованиям. В России... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:17

2021-09-02T11:17

2021-09-02T14:07

фото

армия

день российской гвардии

россия

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Второго сентября отмечается День российской гвардии. Традиционно так называют привилегированные войска, отвечающие самым высоким требованиям. В России гвардейское звание символизирует историческую память и связь поколений. Элита армии — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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