Лучшие из лучших: ко Дню российской гвардии
В гвардии, которая выполняет самые сложные задачи, всегда ценились умелое владение оружием, "быстрый ум", мужество и храбрость в бою.
В гвардии, которая выполняет самые сложные задачи, всегда ценились умелое владение оружием, "быстрый ум", мужество и храбрость в бою.
Российская императорская гвардия была создана еще Петром I и просуществовала до расформирования царской армии в 1918 году.
Российская императорская гвардия была создана еще Петром I и просуществовала до расформирования царской армии в 1918 году.
Второе рождение гвардия получила в годы Великой Отечественной войны.
Второе рождение гвардия получила в годы Великой Отечественной войны.
Гвардейские формирования принимали участие во всех решающих сражениях и внесли весомый вклад в победу.
Гвардейские формирования принимали участие во всех решающих сражениях и внесли весомый вклад в победу.
Отличившиеся в боях части, корабли и соединения стали получать наименование гвардейских.
Отличившиеся в боях части, корабли и соединения стали получать наименование гвардейских.
Частям и соединениям, удостоенным гвардейских званий, вручали особые знамена, кораблям — гвардейский военно-морской флаг.
Частям и соединениям, удостоенным гвардейских званий, вручали особые знамена, кораблям — гвардейский военно-морской флаг.
Для военнослужащих гвардейских частей учредили нагрудный знак "Гвардия". Появились и гвардейские воинские звания.
Для военнослужащих гвардейских частей учредили нагрудный знак "Гвардия". Появились и гвардейские воинские звания.
В гвардейских частях существовала особая организационно-штатная структура.
В гвардейских частях существовала особая организационно-штатная структура.
В мирное время воинские формирования в гвардейские не преобразовывали.
В мирное время воинские формирования в гвардейские не преобразовывали.
Различия в штатах соединений и частей упразднили.
Различия в штатах соединений и частей упразднили.
Однако в целях сохранения боевых традиций гвардейское звание передавали войсковым образованиям при наличии прямой преемственности по личному составу.
Однако в целях сохранения боевых традиций гвардейское звание передавали войсковым образованиям при наличии прямой преемственности по личному составу.
Для личного состава гвардейских воинских коллективов служить "по-гвардейски" — значит руководствоваться принципом "учиться тому, что необходимо на войне".
Для личного состава гвардейских воинских коллективов служить "по-гвардейски" — значит руководствоваться принципом "учиться тому, что необходимо на войне".
В российских вооруженных силах наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями как почетные.
В российских вооруженных силах наименование гвардейских сохраняется за частями, кораблями и соединениями как почетные.
Звание гвардейских носят сегодня более ста воинских частей и соединений армии и флота.
Звание гвардейских носят сегодня более ста воинских частей и соединений армии и флота.
Последним из тех, кому его присвоили, стало в 2018 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
Последним из тех, кому его присвоили, стало в 2018 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
Памятный День российской гвардии установлен указом президента в 2000 году.
Памятный День российской гвардии установлен указом президента в 2000 году.
Гвардия — основа воинских традиций и кузница лучших кадров.
Гвардия — основа воинских традиций и кузница лучших кадров.