https://ria.ru/20210902/gripp-1748442695.html

Попова предложила привить от гриппа 60 процентов россиян

Попова предложила привить от гриппа 60 процентов россиян - РИА Новости, 02.09.2021

Попова предложила привить от гриппа 60 процентов россиян

Более высокая циркуляция вирусов гриппа прогнозируется в новом сезоне, поэтому необходимо привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян из групп риска,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T23:12

2021-09-02T23:12

2021-09-02T23:12

общество

грипп

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более высокая циркуляция вирусов гриппа прогнозируется в новом сезоне, поэтому необходимо привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян из групп риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Группы риска в этом году мы планируем привить, 70% всех людей, которые в эти группы включены. И вот в этом случае санитарные меры и вакцинация... Почти 60% было в прошлом году привито. В этом году мы должны привить не меньшее количество населения. И тогда мы будем защищены от этой инфекции", - заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он отметила, что это важно, потому что в прошлом году люди мало сталкивались с вирусами гриппа, мало кто получил иммунитет."Поэтому сегодня эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне. И еще и поэтому надо привиться", - добавила Попова.Она напомнила, что у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, иммунная система ослаблена, что открывает "ворота для вируса гриппа" - еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать прививку от гриппа в начале прививочной кампании.

https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748431652.html

https://ria.ru/20210902/gripp-1748432243.html

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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова