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https://ria.ru/20210902/gripp-1748442695.html
Попова предложила привить от гриппа 60 процентов россиян
Попова предложила привить от гриппа 60 процентов россиян - РИА Новости, 02.09.2021
Попова предложила привить от гриппа 60 процентов россиян
Более высокая циркуляция вирусов гриппа прогнозируется в новом сезоне, поэтому необходимо привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян из групп риска,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T23:12
2021-09-02T23:12
общество
грипп
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более высокая циркуляция вирусов гриппа прогнозируется в новом сезоне, поэтому необходимо привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян из групп риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Группы риска в этом году мы планируем привить, 70% всех людей, которые в эти группы включены. И вот в этом случае санитарные меры и вакцинация... Почти 60% было в прошлом году привито. В этом году мы должны привить не меньшее количество населения. И тогда мы будем защищены от этой инфекции", - заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он отметила, что это важно, потому что в прошлом году люди мало сталкивались с вирусами гриппа, мало кто получил иммунитет."Поэтому сегодня эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне. И еще и поэтому надо привиться", - добавила Попова.Она напомнила, что у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, иммунная система ослаблена, что открывает "ворота для вируса гриппа" - еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать прививку от гриппа в начале прививочной кампании.
https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748431652.html
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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
23:12 02.09.2021
 
Попова предложила привить от гриппа 60 процентов россиян

Глава Роспотребнадзора Попова: привить от гриппа надо не менее 60 процентов россиян

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более высокая циркуляция вирусов гриппа прогнозируется в новом сезоне, поэтому необходимо привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян из групп риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Группы риска в этом году мы планируем привить, 70% всех людей, которые в эти группы включены. И вот в этом случае санитарные меры и вакцинация... Почти 60% было в прошлом году привито. В этом году мы должны привить не меньшее количество населения. И тогда мы будем защищены от этой инфекции", - заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Информационные плакаты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 21:02
В вакцину от гриппа включили два новых штамма, сообщила Попова
Он отметила, что это важно, потому что в прошлом году люди мало сталкивались с вирусами гриппа, мало кто получил иммунитет.
"Поэтому сегодня эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне. И еще и поэтому надо привиться", - добавила Попова.
Она напомнила, что у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, иммунная система ослаблена, что открывает "ворота для вируса гриппа" - еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать прививку от гриппа в начале прививочной кампании.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 21:06
Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа
 
ОбществоГриппФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
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