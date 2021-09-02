https://ria.ru/20210902/gripp-1748432243.html
Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа
Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 02.09.2021
Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа
Перед прививкой от гриппа после вакцинации от коронавируса нужно выждать месяц после второго компонента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:06
2021-09-02T21:06
2021-09-02T21:06
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Перед прививкой от гриппа после вакцинации от коронавируса нужно выждать месяц после второго компонента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 1."Здесь стандартный месяц. Независимо от того, какая раньше. Но, если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц" - сказала Попова, отвечая на вопрос о том, надо ли выждать какой-то срок после прививки от коронавируса перед прививкой от гриппа.
https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748431652.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа
Глава Роспотребнадзора Попова обозначила рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа