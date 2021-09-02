https://ria.ru/20210902/gripp-1748432243.html

Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа

Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 02.09.2021

Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа

Перед прививкой от гриппа после вакцинации от коронавируса нужно выждать месяц после второго компонента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:06

2021-09-02T21:06

2021-09-02T21:06

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Перед прививкой от гриппа после вакцинации от коронавируса нужно выждать месяц после второго компонента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 1."Здесь стандартный месяц. Независимо от того, какая раньше. Но, если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц" - сказала Попова, отвечая на вопрос о том, надо ли выждать какой-то срок после прививки от коронавируса перед прививкой от гриппа.

https://ria.ru/20210902/vaktsina-1748431652.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19