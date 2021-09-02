https://ria.ru/20210902/gripp-1748272580.html
В России стартовала вакцинация от гриппа
В России стартовала вакцинация от гриппа - РИА Новости, 02.09.2021
В России стартовала вакцинация от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:53
2021-09-02T05:53
2021-09-02T05:56
общество
грипп
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году."Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации",- сказала Попова на Восточном экономическом форуме.Пункт вакцинации от гриппа открылся и на стенде ВЭФ, все желающие могут привиться.Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741032350.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:53 02.09.2021 (обновлено: 05:56 02.09.2021)
В России стартовала вакцинация от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году