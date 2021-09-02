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В России стартовала вакцинация от гриппа
В России стартовала вакцинация от гриппа - РИА Новости, 02.09.2021
В России стартовала вакцинация от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:53
2021-09-02T05:56
общество
грипп
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году."Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации",- сказала Попова на Восточном экономическом форуме.Пункт вакцинации от гриппа открылся и на стенде ВЭФ, все желающие могут привиться.Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:53 02.09.2021 (обновлено: 05:56 02.09.2021)
 
В России стартовала вакцинация от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году.
"Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации",- сказала Попова на Восточном экономическом форуме.
Пункт вакцинации от гриппа открылся и на стенде ВЭФ, все желающие могут привиться.
Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска.
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РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ОбществоГриппФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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