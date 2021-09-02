https://ria.ru/20210902/gripp-1748272580.html

В России стартовала вакцинация от гриппа

В России стартовала вакцинация от гриппа - РИА Новости, 02.09.2021

В России стартовала вакцинация от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:53

2021-09-02T05:53

2021-09-02T05:56

общество

грипп

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году."Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации",- сказала Попова на Восточном экономическом форуме.Пункт вакцинации от гриппа открылся и на стенде ВЭФ, все желающие могут привиться.Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741032350.html

россия

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2021

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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)