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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/gretsiya-1748304593.html
Суд в Греции отклонил требование приостановить обязательную вакцинацию
Суд в Греции отклонил требование приостановить обязательную вакцинацию - РИА Новости, 02.09.2021
Суд в Греции отклонил требование приостановить обязательную вакцинацию
Государственный совет Греции - высший административный суд страны – отклонил ходатайство медицинских работников о приостановке действия закона об обязательной... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:27
2021-09-02T10:27
распространение коронавируса
в мире
греция
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 2 сен - РИА Новости. Государственный совет Греции - высший административный суд страны – отклонил ходатайство медицинских работников о приостановке действия закона об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Непривитых медицинских работников с 1 сентября начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.Ходатайство о приостановлении действия закона об обязательной вакцинации работников в сфере здравоохранения подала в Госсовет и Всегреческая ассоциация трудящихся государственных больниц POEDHN.Ранее Госсовет отклонил подобное ходатайство, которое подали 115 человек - врачи, медсестры и другой персонал больниц по всей Греции, сообщает телеканал.Рассмотрение второй части ходатайства POEDHN - об отмене обязательной вакцинации работников в сфере здравоохранения ю рассмотрение - запланировано в Госсовете на 8 октября.Среди прочего, в запросе об аннулировании закона утверждается, что до введения обязательной вакцинации в сфере структур здравоохранения и социального обеспечения не было научной и эпидемиологической документации о необходимости такой меры. В иске также указывается, что данная мера нарушает принцип соразмерности, поскольку не было рассмотрено принятие более мягких мер, таких как обязательное проведение диагностического теста для тех, кто не желает проходить вакцинацию.В иске указывается, среди прочего, что "введение обязательной вакцинации со стороны государства с непрямым принуждением с целью лишить каких-либо средств к существованию тех, кто решил не проходить вакцинацию", нарушает конституционные права и правовой порядок.Введение обязательной вакцинации некоторых категорий граждан вызвало протесты. Первого сентября акции прошли возле больниц.Работники медицинских учреждений Греции проведут в четверг пятичасовую забастовку и митинги по всей стране против обязательной вакцинации.
https://ria.ru/20210902/kanada-1748290283.html
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740989340.html
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в мире, греция, коронавирус covid-19
10:27 02.09.2021
 
Суд в Греции отклонил требование приостановить обязательную вакцинацию

Суд в Греции отклонил требование медиков приостановить обязательную вакцинацию

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Читать ria.ru в
АФИНЫ, 2 сен - РИА Новости. Государственный совет Греции - высший административный суд страны – отклонил ходатайство медицинских работников о приостановке действия закона об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Непривитых медицинских работников с 1 сентября начали отстранять от работы без сохранения зарплаты.
Полиция Ванкувера - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:52Распространение коронавируса
В Канаде прошли акции противников вакцинации против коронавируса
Ходатайство о приостановлении действия закона об обязательной вакцинации работников в сфере здравоохранения подала в Госсовет и Всегреческая ассоциация трудящихся государственных больниц POEDHN.
Ранее Госсовет отклонил подобное ходатайство, которое подали 115 человек - врачи, медсестры и другой персонал больниц по всей Греции, сообщает телеканал.
Рассмотрение второй части ходатайства POEDHN - об отмене обязательной вакцинации работников в сфере здравоохранения ю рассмотрение - запланировано в Госсовете на 8 октября.
Среди прочего, в запросе об аннулировании закона утверждается, что до введения обязательной вакцинации в сфере структур здравоохранения и социального обеспечения не было научной и эпидемиологической документации о необходимости такой меры. В иске также указывается, что данная мера нарушает принцип соразмерности, поскольку не было рассмотрено принятие более мягких мер, таких как обязательное проведение диагностического теста для тех, кто не желает проходить вакцинацию.
В иске указывается, среди прочего, что "введение обязательной вакцинации со стороны государства с непрямым принуждением с целью лишить каких-либо средств к существованию тех, кто решил не проходить вакцинацию", нарушает конституционные права и правовой порядок.
Введение обязательной вакцинации некоторых категорий граждан вызвало протесты. Первого сентября акции прошли возле больниц.
Работники медицинских учреждений Греции проведут в четверг пятичасовую забастовку и митинги по всей стране против обязательной вакцинации.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис перед вакцинацией от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
 
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