https://ria.ru/20210902/germaniya-1748426880.html

Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул

Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул - РИА Новости, 02.09.2021

Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул

Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:08

2021-09-02T20:08

2021-09-02T20:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

германия

афганистан

мид германии

евросоюз

хайко маас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f78d31e626684cf33215f5469112280.jpg

БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) прав человека и других условий, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). <...> Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие", - заявил Маас перед неформальной встречей глав МИД ЕС.Он отметил, что "в Афганистане новая реальность, нравится это или нет"."У нас нет времени зализывать раны, если мы хотим, чтобы Евросоюз играл какую-то роль, а он должен это делать, поэтому нужно действовать быстро. Мы должны четко установить нашу позицию по Афганистану", - добавил он.* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

германия

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), германия, афганистан, мид германии, евросоюз, хайко маас, россия