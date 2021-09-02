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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/germaniya-1748426880.html
Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул
Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул - РИА Новости, 02.09.2021
Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул
Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:08
2021-09-02T20:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
германия
афганистан
мид германии
евросоюз
хайко маас
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) прав человека и других условий, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). &lt;...&gt; Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие", - заявил Маас перед неформальной встречей глав МИД ЕС.Он отметил, что "в Афганистане новая реальность, нравится это или нет"."У нас нет времени зализывать раны, если мы хотим, чтобы Евросоюз играл какую-то роль, а он должен это делать, поэтому нужно действовать быстро. Мы должны четко установить нашу позицию по Афганистану", - добавил он.* Запрещенное в России террористическое движение
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в мире, кабул (город), германия, афганистан, мид германии, евросоюз, хайко маас, россия
20:08 02.09.2021 (обновлено: 20:17 02.09.2021)
 
Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул

Глава МИД Германии: дипломаты вернутся в Кабул при условия обеспечения безопасности

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) прав человека и других условий, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). <...> Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие", - заявил Маас перед неформальной встречей глав МИД ЕС.
Он отметил, что "в Афганистане новая реальность, нравится это или нет".
"У нас нет времени зализывать раны, если мы хотим, чтобы Евросоюз играл какую-то роль, а он должен это делать, поэтому нужно действовать быстро. Мы должны четко установить нашу позицию по Афганистану", - добавил он.
* Запрещенное в России террористическое движение
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ГерманияАфганистанМИД ГерманииЕвросоюзХайко МаасРоссия
 
 
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