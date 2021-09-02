https://ria.ru/20210902/germaniya-1748426880.html
Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул
Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул - РИА Новости, 02.09.2021
Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул
Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:08
2021-09-02T20:08
2021-09-02T20:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
германия
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мид германии
евросоюз
хайко маас
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) прав человека и других условий, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). <...> Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие", - заявил Маас перед неформальной встречей глав МИД ЕС.Он отметил, что "в Афганистане новая реальность, нравится это или нет"."У нас нет времени зализывать раны, если мы хотим, чтобы Евросоюз играл какую-то роль, а он должен это делать, поэтому нужно действовать быстро. Мы должны четко установить нашу позицию по Афганистану", - добавил он.* Запрещенное в России террористическое движение
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, кабул (город), германия, афганистан, мид германии, евросоюз, хайко маас, россия
20:08 02.09.2021 (обновлено: 20:17 02.09.2021)
Германия назвала условия возвращения дипломатов в Кабул
Глава МИД Германии: дипломаты вернутся в Кабул при условия обеспечения безопасности