https://ria.ru/20210902/germaniya-1748126884.html

В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств

В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств - РИА Новости, 02.09.2021

В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств

Немецкий приют для животных начал создавать профили питомцев в приложении для знакомств Tinder, чтобы найти им новый дом и хозяев, сообщает "Европульс". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T00:26

2021-09-02T00:26

2021-09-02T00:26

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Немецкий приют для животных начал создавать профили питомцев в приложении для знакомств Tinder, чтобы найти им новый дом и хозяев, сообщает "Европульс".Сотрудники считают, что ищущие любви люди будут рады взять себе в компанию кошку или собаку.Уже зарегистрировано 15 анкет кошек и собак. Животные получили множество лайков от пользователей. Появились желающие сходить на "свидание" с питомцами, и приют начал проводить собеседования для потенциальных хозяев.

https://ria.ru/20210823/irlandiya-1746597483.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, новости - туризм, туризм, собаки, коты, домашние животные, благотворительность