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Туризм
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В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств
В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств - РИА Новости, 02.09.2021
В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств
Немецкий приют для животных начал создавать профили питомцев в приложении для знакомств Tinder, чтобы найти им новый дом и хозяев, сообщает "Европульс". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T00:26
2021-09-02T00:26
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Немецкий приют для животных начал создавать профили питомцев в приложении для знакомств Tinder, чтобы найти им новый дом и хозяев, сообщает "Европульс".Сотрудники считают, что ищущие любви люди будут рады взять себе в компанию кошку или собаку.Уже зарегистрировано 15 анкет кошек и собак. Животные получили множество лайков от пользователей. Появились желающие сходить на "свидание" с питомцами, и приют начал проводить собеседования для потенциальных хозяев.
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германия, новости - туризм, туризм, собаки, коты, домашние животные, благотворительность
00:26 02.09.2021
 

В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКот в котокафе "Кис-кис" в Красноярске
Кот в котокафе Кис-кис в Красноярске - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 сен РИА Новости. Немецкий приют для животных начал создавать профили питомцев в приложении для знакомств Tinder, чтобы найти им новый дом и хозяев, сообщает "Европульс".
Сотрудники считают, что ищущие любви люди будут рады взять себе в компанию кошку или собаку.
Уже зарегистрировано 15 анкет кошек и собак. Животные получили множество лайков от пользователей. Появились желающие сходить на "свидание" с питомцами, и приют начал проводить собеседования для потенциальных хозяев.
Морж - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 19:17Туризм
В Ирландии путешествующему вдоль побережья моржу планируют соорудить понтон
 
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