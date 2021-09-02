https://ria.ru/20210902/germaniya-1748126884.html
В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств
В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств - РИА Новости, 02.09.2021
В Германии приют зарегистрировал своих животных в приложении для знакомств
Немецкий приют для животных начал создавать профили питомцев в приложении для знакомств Tinder, чтобы найти им новый дом и хозяев, сообщает "Европульс". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T00:26
2021-09-02T00:26
2021-09-02T00:26
туризм
германия
новости - туризм
туризм
собаки
коты
домашние животные
благотворительность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596158953_0:217:2953:1879_1920x0_80_0_0_73f2d22bf2a09b9a3abb6116a8cc56c2.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Немецкий приют для животных начал создавать профили питомцев в приложении для знакомств Tinder, чтобы найти им новый дом и хозяев, сообщает "Европульс".Сотрудники считают, что ищущие любви люди будут рады взять себе в компанию кошку или собаку.Уже зарегистрировано 15 анкет кошек и собак. Животные получили множество лайков от пользователей. Появились желающие сходить на "свидание" с питомцами, и приют начал проводить собеседования для потенциальных хозяев.
https://ria.ru/20210823/irlandiya-1746597483.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596158953_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7aaeeda199d0f0d2b319beb80958c763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, новости - туризм, туризм, собаки, коты, домашние животные, благотворительность