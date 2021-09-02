https://ria.ru/20210902/genom-1748384434.html

Ученые определили генетические отличия человека от других млекопитающих

Ученые определили генетические отличия человека от других млекопитающих - РИА Новости, 02.09.2021

Ученые определили генетические отличия человека от других млекопитающих

Американские биологи выяснили, что в зонах ускоренного развития — участках человеческого генома, значительно отличающихся от аналогичных сегментов в геноме... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:00

2021-09-02T18:00

2021-09-02T18:00

наука

сша

гарвардский университет

биология

днк

геном

генетика

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американские биологи выяснили, что в зонах ускоренного развития — участках человеческого генома, значительно отличающихся от аналогичных сегментов в геноме других млекопитающих — сосредоточены в основном гены, определяющие эволюционное развитие мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.В геноме человека есть более трех тысяч участков, которые сильно отличают людей от других млекопитающих, включая приматов. Генетики называют их зонами ускоренного развития у человека, или HAR (Human accelerated regions).Исследователи из Гарвардского университета вместе с коллегами из других университетов и институтов США провели системный анализ всех 3171 ранее идентифицированных участков HAR и изучили роль этих регионов в регуляции генов в клетках и тканях различных типов у человека и мыши. Результаты показали, что больше половины из них сыграли важную роль в ускоренной эволюции мозга человека."Что делает нас людьми? Вероятно, это один из самых интересных вопросов нейробиологии, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования Кристофера Уолша (Christopher Walsh) из Гарвардского университета и Центра исследований эволюции человеческого мозга Аллена Гарвардской медицинской школы. — В частности, что отличает человеческий мозг от мозга других близкородственных видов? Рассмотрение зон ускоренного развития у человека предоставило нам целенаправленный способ изучить этот вопрос с генетической точки зрения".Ранее было известно, что многие HAR функционируют как регуляторы экспрессии генов в головном мозге, но ученые очень мало знали о том, в каких типах клеток мозга они работают, и в какое время в течение жизни человека включаются."Наша цель состояла в том, чтобы заполнить пробелы в знаниях о том, какие HAR играют ключевую роль в мозге, и какую именно, взять самые важные "мозговые" HAR и провести более глубокие тесты их эволюционной функции", — объясняет еще один автор исследования Эллен ДеДженнаро (Ellen DeGennaro), сотрудница отделения генетики и геномики Гарвардской медицинской школы.Чтобы справиться с этой задачей, Уолш и его коллеги разработали новый прикладной подход под названием CaptureMPRA, основанный на захвате с помощью зонда молекулярной инверсии целевых последовательностей HAR и окружающей их ДНК.После этого они выявили важные различия в функциях аналогичных участков генома между людьми и шимпанзе. Объединив полученные результаты с эпигенетическими данными по HAR в нервных клетках человеческого плода, авторы идентифицировали HAR, которые играют важную роль в управлении развитием мозга человека.Оказалось, что многие HAR действительно действуют как усилители развития нервной системы, а полученные данные свидетельствуют о том, что по мере того, как эти человеческие последовательности расходились с последовательностями других млекопитающих, их роль в качестве нейрональных энхансеров возрастала."Наша работа представляет собой важный шаг вперед в изучении сразу многих участков генома. Это помогает нам собрать воедино очень сложную, но убедительную картину эволюции человеческого мозга", — говорит Уолш.Результаты исследования показывают, что эволюция человеческого мозга включала изменения в десятках и даже сотнях участков генома, а не только в каком-то одном ключевом гене.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743604664.html

https://ria.ru/20210601/superkhischniki-1734944167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, гарвардский университет, биология, днк, геном, генетика