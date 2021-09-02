https://ria.ru/20210902/genom-1748302957.html

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к редактированию генома человека

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к редактированию генома человека - РИА Новости, 02.09.2021

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к редактированию генома человека

Большинство россиян видят в редактировании генома человека больше вреда, чем пользы, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:21

2021-09-02T10:21

2021-09-02T10:21

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Большинство россиян видят в редактировании генома человека больше вреда, чем пользы, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным ВЦИОМ, Редактирование генома человека приносит больше вреда, чем пользы, считают 55% россиян. Среди россиян, придерживающихся такого мнения, большинство – в возрастной группе от 60 лет и старше (59%), а меньшинство – в группе от 18 до 24 (40%).Мнения о том, что редактирование генома человека приносит больше пользы, чем вреда, придерживаются 19% россиян, отмечает ВЦИОМ. Наибольшую поддержку этому мнению высказывают люди в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Затруднились ответить 26% респондентов.Те, кто считает, что редактирование генома человека принесет больше пользы, чем вреда, полагают, что это поможет в лечении различных заболеваний (45%), улучшит человека (10%), является частью развития науки (7%), поможет родителям иметь здоровых детей (6%), уточняет ВЦИОМ.По данным опроса, те, кто считает, что редактирование генома человека принесет больше вреда, чем пользы, считают, что нельзя вмешиваться в природу (33%), это может нанести вред (14%), это нарушает божьи законы (10%), все должно быть естественно (9%), неизвестны последствия для следующих поколений (6%).Почти половина россиян (47%, 69% среди возрастной категории от 18 до 24 лет) полагают, что редактировать геном человека, чтобы избежать наследственных генетических заболеваний, допустимо, 36% не согласны с этим. При этом 49% опрошенных считают, что редактировать геном для улучшения рода и получения здоровых и талантливых детей скорее недопустимо, а 34% ответили, что скорее допустимо (58% 18-24-летних).Половина россиян (51%) скорее не поддержала бы друзей, планирующих воспользоваться процедурой редактирования генома, 26% — скорее поддержали бы.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 августа, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210712/genom-1740953993.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748133669.html

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