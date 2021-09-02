https://ria.ru/20210902/gazprom-1748420895.html
"Газпром" стал самой дорогой российской компанией
"Газпром" стал самой дорогой российской компанией - РИА Новости, 02.09.2021
"Газпром" стал самой дорогой российской компанией
Акции "Газпрома" обогнали по рыночной капитализации бумаги Сбербанка и вышли по этому показателю на первое место на российском рынке, следует из данных торгов... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:19
2021-09-02T19:19
2021-09-02T19:19
экономика
европа
московская биржа
сбербанк россии
газпром
кирилл комаров
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Акции "Газпрома" обогнали по рыночной капитализации бумаги Сбербанка и вышли по этому показателю на первое место на российском рынке, следует из данных торгов Московской биржи.Рыночная долларовая капитализация "Газпрома" превысила 100 миллиардов долларов впервые с лета 2014 года и второй торговый день закрепляется выше этого уровня, также следует из данных торгов. Однако ждать роста этого показателя у газового гиганта до максимального уровня в 366 миллиардов долларов пока преждевременно, считают опрошенные РИА Новости аналитики.Акции "Газпрома" на торгах среды и четверга колеблются у уровня в 314 рублей. Рублевая рыночная капитализация компании превышает 7,428 триллиона рублей. Долларовая капитализация 1 сентября впервые превысили 100 миллиардов долларов, к текущему моменту она составляет 101,96 миллиарда долларов.Общая рыночная рублевая капитализация Сбербанка превышает 7,427 триллиона рублей, долларовая - 101,95 миллиарда долларов."Последний раз ADR "Газпрома" столько стоили в июле 2014 года. В рублях же капитализация не достигала текущего уровня с июня 2008 года. Также стоит отметить, что в рублях "Газпрому" осталось до исторических максимумов меньше 20%, а в долларах ADR все еще почти в 4 раза дешевле, чем на максимуме в 2008 года", - отмечают аналитики "ВТБ Капитал"."Акции "Газпрома" растут сейчас на фоне высоких цен на газ в Европе и могут продолжать ралли на фоне продолжающегося позитива. Последний раз капитализация в 100 миллиардов долларов была летом 2014 года. В 2008 году капитализация составляла более 366 миллиардов долларов. Пока говорить о потенциале роста капитализации компании до этих показателей преждевременно", - считает руководитель департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров.Аналитики ITI Capital ожидают, что стоимость одной акции "Газпрома" в текущем году может подняться до 350 рублей (на максимуме в 2008 году акция стоила 369,5 рубля).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, московская биржа, сбербанк россии, газпром, кирилл комаров
"Газпром" стал самой дорогой российской компанией
"Газпром" обогнал бумаги Сбербанка по рыночной капитализации и вышел на первое место
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Акции "Газпрома
" обогнали по рыночной капитализации бумаги Сбербанка
и вышли по этому показателю на первое место на российском рынке, следует из данных торгов Московской биржи
.
Рыночная долларовая капитализация "Газпрома" превысила 100 миллиардов долларов впервые с лета 2014 года и второй торговый день закрепляется выше этого уровня, также следует из данных торгов. Однако ждать роста этого показателя у газового гиганта до максимального уровня в 366 миллиардов долларов пока преждевременно, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Акции "Газпрома" на торгах среды и четверга колеблются у уровня в 314 рублей. Рублевая рыночная капитализация компании превышает 7,428 триллиона рублей. Долларовая капитализация 1 сентября впервые превысили 100 миллиардов долларов, к текущему моменту она составляет 101,96 миллиарда долларов.
Общая рыночная рублевая капитализация Сбербанка превышает 7,427 триллиона рублей, долларовая - 101,95 миллиарда долларов.
"Последний раз ADR "Газпрома" столько стоили в июле 2014 года. В рублях же капитализация не достигала текущего уровня с июня 2008 года. Также стоит отметить, что в рублях "Газпрому" осталось до исторических максимумов меньше 20%, а в долларах ADR все еще почти в 4 раза дешевле, чем на максимуме в 2008 года", - отмечают аналитики "ВТБ Капитал
".
"Акции "Газпрома" растут сейчас на фоне высоких цен на газ в Европе
и могут продолжать ралли на фоне продолжающегося позитива. Последний раз капитализация в 100 миллиардов долларов была летом 2014 года. В 2008 году капитализация составляла более 366 миллиардов долларов. Пока говорить о потенциале роста капитализации компании до этих показателей преждевременно", - считает руководитель департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров
.
Аналитики ITI Capital ожидают, что стоимость одной акции "Газпрома" в текущем году может подняться до 350 рублей (на максимуме в 2008 году акция стоила 369,5 рубля).