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В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ
В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2021
В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ
Палестинец погиб в результате столкновений с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщило радио "Аль-Акса". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T23:15
2021-09-02T23:43
в мире
израиль
сектор газа
армия обороны израиля
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ГАЗА, 2 сен - РИА Новости. Палестинец погиб в результате столкновений с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщило радио "Аль-Акса"."Двадцатишестилетний палестинец убит сегодня вечером в столкновениях с израильскими военнослужащими на востоке лагеря беженцев "Джабалия" в секторе Газа", - говорится в сообщении.Ночные протесты и столкновения с израильскими военными, продолжающиеся на востоке сектора Газа уже несколько дней, унесли жизни двух палестинцев и израильского солдата. Палестинские протестующие требуют снять блокаду сектора Газа, открыть пограничные переходы и дать разрешение на восстановление анклава после майских военных действий.
https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html
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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля
23:15 02.09.2021 (обновлено: 23:43 02.09.2021)
 
В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ

Аль-Акса: в Газе погиб палестинец из-за столкновений с израильскими военными на границе

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкИзраильские войска в секторе Газа. Архив
Израильские войска в секторе Газа. Архив - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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ГАЗА, 2 сен - РИА Новости. Палестинец погиб в результате столкновений с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщило радио "Аль-Акса".
"Двадцатишестилетний палестинец убит сегодня вечером в столкновениях с израильскими военнослужащими на востоке лагеря беженцев "Джабалия" в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Ночные протесты и столкновения с израильскими военными, продолжающиеся на востоке сектора Газа уже несколько дней, унесли жизни двух палестинцев и израильского солдата. Палестинские протестующие требуют снять блокаду сектора Газа, открыть пограничные переходы и дать разрешение на восстановление анклава после майских военных действий.
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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В миреИзраильСектор ГазаАрмия обороны Израиля
 
 
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