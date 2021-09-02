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В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ
В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2021
В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ
Палестинец погиб в результате столкновений с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщило радио "Аль-Акса". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T23:15
2021-09-02T23:15
2021-09-02T23:43
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ГАЗА, 2 сен - РИА Новости. Палестинец погиб в результате столкновений с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщило радио "Аль-Акса"."Двадцатишестилетний палестинец убит сегодня вечером в столкновениях с израильскими военнослужащими на востоке лагеря беженцев "Джабалия" в секторе Газа", - говорится в сообщении.Ночные протесты и столкновения с израильскими военными, продолжающиеся на востоке сектора Газа уже несколько дней, унесли жизни двух палестинцев и израильского солдата. Палестинские протестующие требуют снять блокаду сектора Газа, открыть пограничные переходы и дать разрешение на восстановление анклава после майских военных действий.
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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля
23:15 02.09.2021 (обновлено: 23:43 02.09.2021)
В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ
Аль-Акса: в Газе погиб палестинец из-за столкновений с израильскими военными на границе