https://ria.ru/20210902/gaza-1748442905.html

В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ

В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2021

В Газе израильские военные убили палестинца на границе, сообщили СМИ

Палестинец погиб в результате столкновений с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщило радио "Аль-Акса". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T23:15

2021-09-02T23:15

2021-09-02T23:43

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сектор газа

армия обороны израиля

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ГАЗА, 2 сен - РИА Новости. Палестинец погиб в результате столкновений с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщило радио "Аль-Акса"."Двадцатишестилетний палестинец убит сегодня вечером в столкновениях с израильскими военнослужащими на востоке лагеря беженцев "Джабалия" в секторе Газа", - говорится в сообщении.Ночные протесты и столкновения с израильскими военными, продолжающиеся на востоке сектора Газа уже несколько дней, унесли жизни двух палестинцев и израильского солдата. Палестинские протестующие требуют снять блокаду сектора Газа, открыть пограничные переходы и дать разрешение на восстановление анклава после майских военных действий.

https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html

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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля