https://ria.ru/20210902/forum-1748412842.html

Путин поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global"

Путин поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global" - РИА Новости, 02.09.2021

Путин поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global"

Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю международного молодежного форума "Евразия Global" отметил, что приоритетное для участников место... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:23

2021-09-02T18:23

2021-09-02T18:23

общество

оренбург

оон

владимир путин

юнеско

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746883969_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3c0ccab4908c986a034b1ddf885bd6f8.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю международного молодежного форума "Евразия Global" отметил, что приоритетное для участников место занимает формирование правдивого облика РФ как дружественного государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Рад приветствовать вас на международном молодежном форуме "Евразия Global", проходящем под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении ряда лет ваш форум объединяет в Оренбурге талантливых, инициативных, энергичных юношей и девушек из многих стран и по праву считается одним из наиболее значимых событий в международном молодежном календаре", - говорится в телеграмме.Российский лидер подчеркнул, что в центре внимания участников встреч – обсуждение актуальных проблем современности, запуск совместных проектов в самых разных сферах, а также укрепление профессиональных связей и личных, человеческих контактов."И конечно, приоритетное место в вашей повестке занимают вопросы продвижения ценностей русского языка и литературы, формирования в мире объективного, правдивого облика России как дружественного, открытого к партнерству государства", - добавляется в приветствии.Путин подчеркнул, что нынешний год объявлен ООН "Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития", что является возможностью для участников внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед национальными экономиками, в развитие молодежного предпринимательства, науки, техники, творчества.Он также выразил уверенность, что программа форума, палитра деловых, культурных и спортивных мероприятий позволят участникам с пользой провести это время, а также откроют новые горизонты в учебе, работе и в жизни. Он пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748366263.html

https://ria.ru/20210902/deti-1748361932.html

оренбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оренбург, оон, владимир путин, юнеско, россия