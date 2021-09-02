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Путин поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global"
Путин поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global" - РИА Новости, 02.09.2021
Путин поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global"
Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю международного молодежного форума "Евразия Global" отметил, что приоритетное для участников место... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:23
2021-09-02T18:23
общество
оренбург
оон
владимир путин
юнеско
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю международного молодежного форума "Евразия Global" отметил, что приоритетное для участников место занимает формирование правдивого облика РФ как дружественного государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Рад приветствовать вас на международном молодежном форуме "Евразия Global", проходящем под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении ряда лет ваш форум объединяет в Оренбурге талантливых, инициативных, энергичных юношей и девушек из многих стран и по праву считается одним из наиболее значимых событий в международном молодежном календаре", - говорится в телеграмме.Российский лидер подчеркнул, что в центре внимания участников встреч – обсуждение актуальных проблем современности, запуск совместных проектов в самых разных сферах, а также укрепление профессиональных связей и личных, человеческих контактов."И конечно, приоритетное место в вашей повестке занимают вопросы продвижения ценностей русского языка и литературы, формирования в мире объективного, правдивого облика России как дружественного, открытого к партнерству государства", - добавляется в приветствии.Путин подчеркнул, что нынешний год объявлен ООН "Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития", что является возможностью для участников внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед национальными экономиками, в развитие молодежного предпринимательства, науки, техники, творчества.Он также выразил уверенность, что программа форума, палитра деловых, культурных и спортивных мероприятий позволят участникам с пользой провести это время, а также откроют новые горизонты в учебе, работе и в жизни. Он пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748366263.html
https://ria.ru/20210902/deti-1748361932.html
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общество, оренбург, оон, владимир путин, юнеско, россия
18:23 02.09.2021
 
Путин поприветствовал участников молодежного форума "Евразия Global"

Путин: на форуме "Евразия Global" формируется облик РФ как дружественного государства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии по случаю международного молодежного форума "Евразия Global" отметил, что приоритетное для участников место занимает формирование правдивого облика РФ как дружественного государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Рад приветствовать вас на международном молодежном форуме "Евразия Global", проходящем под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении ряда лет ваш форум объединяет в Оренбурге талантливых, инициативных, энергичных юношей и девушек из многих стран и по праву считается одним из наиболее значимых событий в международном молодежном календаре", - говорится в телеграмме.
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Российский лидер подчеркнул, что в центре внимания участников встреч – обсуждение актуальных проблем современности, запуск совместных проектов в самых разных сферах, а также укрепление профессиональных связей и личных, человеческих контактов.
"И конечно, приоритетное место в вашей повестке занимают вопросы продвижения ценностей русского языка и литературы, формирования в мире объективного, правдивого облика России как дружественного, открытого к партнерству государства", - добавляется в приветствии.
Путин подчеркнул, что нынешний год объявлен ООН "Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития", что является возможностью для участников внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед национальными экономиками, в развитие молодежного предпринимательства, науки, техники, творчества.
Он также выразил уверенность, что программа форума, палитра деловых, культурных и спортивных мероприятий позволят участникам с пользой провести это время, а также откроют новые горизонты в учебе, работе и в жизни. Он пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.
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