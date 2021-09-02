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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210902/feminizm-1748355791.html
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто - РИА Новости, 02.09.2021
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?
2021-09-02T14:00
2021-09-02T14:08
не роскошь
подкаст
общество
технологии
история
изобретение
айседора дункан (дора дункан)
владимир маяковский
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Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?
audio/mpeg
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?
audio/mpeg
Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин развеивают мифы и рушат стереотипы о том, что водить — совсем не женское занятие.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, общество, технологии, история, изобретение, айседора дункан (дора дункан), владимир маяковский, авто, российская империя, автомобили, зао "мерседес-бенц рус", mercedes-benz, габриэль мерседес, ян хайцеэр, феминизм, антон шапарин, автоспорт, аудио
14:00 02.09.2021 (обновлено: 14:08 02.09.2021)
 

Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто

Не роскошь
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?
Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин развеивают мифы и рушат стереотипы о том, что водить — совсем не женское занятие.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Не роскошьПодкастОбществоТехнологииисторияизобретениеАйседора Дункан (Дора Дункан)Владимир МаяковскийАвтоРоссийская империяАвтомобилиЗАО "Мерседес-Бенц РУС"Mercedes-BenzГабриэль МерседесЯн ХайцеэрФеминизмАнтон ШапаринАвтоспорт
 
 
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