https://ria.ru/20210902/feminizm-1748355791.html
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто - РИА Новости, 02.09.2021
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?
2021-09-02T14:00
2021-09-02T14:00
2021-09-02T14:08
не роскошь
подкаст
общество
технологии
история
изобретение
айседора дункан (дора дункан)
владимир маяковский
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Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?
audio/mpeg
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?
audio/mpeg
Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин развеивают мифы и рушат стереотипы о том, что водить — совсем не женское занятие.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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14:00 02.09.2021 (обновлено: 14:08 02.09.2021)
Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто
Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?