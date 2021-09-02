https://ria.ru/20210902/feminizm-1748355791.html

Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто

Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто - РИА Новости, 02.09.2021

Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто

Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто?

2021-09-02T14:00

2021-09-02T14:00

2021-09-02T14:08

не роскошь

подкаст

общество

технологии

история

изобретение

айседора дункан (дора дункан)

владимир маяковский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748356546_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_86b3ea93426700ac1f0656908807ebd8.jpg

Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто? audio/mpeg

Бизнес, гонки и модные тренды: как женщины меняли мир авто Принято считать, что автомобильный мир — это мужская территория. Но так ли это? Когда женщины сели за руль, как они повлияли на автоиндустрию, и могут ли конкурировать в автогонках? Кто они — легендарные женщины, менявшие мир авто? audio/mpeg

Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин развеивают мифы и рушат стереотипы о том, что водить — совсем не женское занятие.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, общество, технологии, история, изобретение, айседора дункан (дора дункан), владимир маяковский, авто, российская империя, автомобили, зао "мерседес-бенц рус", mercedes-benz, габриэль мерседес, ян хайцеэр, феминизм, антон шапарин, автоспорт, аудио