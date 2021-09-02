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https://ria.ru/20210902/fast-fud-1748382882.html
В Нидерландах хотят запретить фаст-фуд
В Нидерландах хотят запретить фаст-фуд - РИА Новости, 02.09.2021
В Нидерландах хотят запретить фаст-фуд
Власти пяти городов в Нидерландах выступают за проведение правовых процедур для запрета поставок вредных продуктов в рестораны быстрого питания в целях борьбы с РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:49
2021-09-02T15:49
в мире
амстердам
нидерланды
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти пяти городов в Нидерландах выступают за проведение правовых процедур для запрета поставок вредных продуктов в рестораны быстрого питания в целях борьбы с ожирением, сообщает газета NL Times.Речь идет об Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Утрехте и Эде. Власти этих городов направили письмо государственному секретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейс с просьбой предоставить им больше полномочий, в том числе чтобы остановить рост числа ресторанов фаст-фуда.Отмечается, что вопрос о запрете поставок продуктов в рестораны фаст-фуда является сложным, так как у городов мало возможностей сократить количество нездоровой пищи в своих городах в соответствии с законом об окружающей среде."Поскольку мы рассматриваем питание как индивидуальный выбор, муниципалитеты и правительства не могут вмешиваться в это с помощью закона об окружающей среде", - заявила доцент Амстердамского университета Анника де Рюйтер телеканалу RTL Nieuws.Сообщается, что министерство здравоохранения, благосостояния и спорта будет работать с муниципалитетами, чтобы помочь сделать пищевую среду в регионах более здоровой. Частью этого будет изучение вопроса о предоставлении дополнительных полномочий регионам.
https://ria.ru/20210401/fastfood-1603726567.html
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РИА Новости
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в мире, амстердам, нидерланды, роттердам
15:49 02.09.2021
 
В Нидерландах хотят запретить фаст-фуд

NL Times: пять городов в Нидерландах хотят запретить фаст-фуд в целях борьбы с ожирением

© Pixabay / Pixabay/RitaEГамбургер
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Pixabay / Pixabay/RitaE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти пяти городов в Нидерландах выступают за проведение правовых процедур для запрета поставок вредных продуктов в рестораны быстрого питания в целях борьбы с ожирением, сообщает газета NL Times.
Речь идет об Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Утрехте и Эде. Власти этих городов направили письмо государственному секретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейс с просьбой предоставить им больше полномочий, в том числе чтобы остановить рост числа ресторанов фаст-фуда.
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Отмечается, что вопрос о запрете поставок продуктов в рестораны фаст-фуда является сложным, так как у городов мало возможностей сократить количество нездоровой пищи в своих городах в соответствии с законом об окружающей среде.
"Поскольку мы рассматриваем питание как индивидуальный выбор, муниципалитеты и правительства не могут вмешиваться в это с помощью закона об окружающей среде", - заявила доцент Амстердамского университета Анника де Рюйтер телеканалу RTL Nieuws.
Сообщается, что министерство здравоохранения, благосостояния и спорта будет работать с муниципалитетами, чтобы помочь сделать пищевую среду в регионах более здоровой. Частью этого будет изучение вопроса о предоставлении дополнительных полномочий регионам.
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В миреАмстердамНидерландыРоттердам
 
 
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