В Нидерландах хотят запретить фаст-фуд
NL Times: пять городов в Нидерландах хотят запретить фаст-фуд в целях борьбы с ожирением
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти пяти городов в Нидерландах выступают за проведение правовых процедур для запрета поставок вредных продуктов в рестораны быстрого питания в целях борьбы с ожирением, сообщает газета NL Times.
Речь идет об Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Утрехте и Эде. Власти этих городов направили письмо государственному секретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейс с просьбой предоставить им больше полномочий, в том числе чтобы остановить рост числа ресторанов фаст-фуда.
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Отмечается, что вопрос о запрете поставок продуктов в рестораны фаст-фуда является сложным, так как у городов мало возможностей сократить количество нездоровой пищи в своих городах в соответствии с законом об окружающей среде.
"Поскольку мы рассматриваем питание как индивидуальный выбор, муниципалитеты и правительства не могут вмешиваться в это с помощью закона об окружающей среде", - заявила доцент Амстердамского университета Анника де Рюйтер телеканалу RTL Nieuws.
Сообщается, что министерство здравоохранения, благосостояния и спорта будет работать с муниципалитетами, чтобы помочь сделать пищевую среду в регионах более здоровой. Частью этого будет изучение вопроса о предоставлении дополнительных полномочий регионам.
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