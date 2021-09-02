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Счетная палата: необходимо включить малые фармкомпании в систему госзакупок
Счетная палата: необходимо включить малые фармкомпании в систему госзакупок - РИА Новости, 02.09.2021
Счетная палата: необходимо включить малые фармкомпании в систему госзакупок
Счетная палата РФ считает необходимым проработать вопрос об обеспечении условий для участия небольших производителей лекарств в госзакупках, заявила заместитель РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:35
2021-09-02T04:36
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ считает необходимым проработать вопрос об обеспечении условий для участия небольших производителей лекарств в госзакупках, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума."Счетная палата считает необходимым проработать вопрос обеспечения условий для участия в закупках лекарственных препаратов отечественных фармпроизводителей, обладающих ограниченными производственными мощностями", - сказала Изотова.По ее словам, в 2020 году лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, выпускали 283 российских производителя. Из них 187 организаций участвовали в государственных закупках на федеральном уровне (66%)."При этом на протяжении многих лет в государственных закупках участвуют одни и те же организации, которые являются крупнейшими производителями лекарственных препаратов", - указала аудитор.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/doverie-1748266033.html
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:35 02.09.2021 (обновлено: 04:36 02.09.2021)
 
Счетная палата: необходимо включить малые фармкомпании в систему госзакупок

Счетная палата выступила за включение малых фармкомпаний в программу госзакупок

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЩит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
Щит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ считает необходимым проработать вопрос об обеспечении условий для участия небольших производителей лекарств в госзакупках, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
"Счетная палата считает необходимым проработать вопрос обеспечения условий для участия в закупках лекарственных препаратов отечественных фармпроизводителей, обладающих ограниченными производственными мощностями", - сказала Изотова.
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По ее словам, в 2020 году лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, выпускали 283 российских производителя. Из них 187 организаций участвовали в государственных закупках на федеральном уровне (66%).
"При этом на протяжении многих лет в государственных закупках участвуют одни и те же организации, которые являются крупнейшими производителями лекарственных препаратов", - указала аудитор.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университетЗдоровье - ОбществоРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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