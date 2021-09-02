https://ria.ru/20210902/farmkompaniya-1748267209.html
Счетная палата: необходимо включить малые фармкомпании в систему госзакупок
Счетная палата: необходимо включить малые фармкомпании в систему госзакупок - РИА Новости, 02.09.2021
Счетная палата: необходимо включить малые фармкомпании в систему госзакупок
Счетная палата РФ считает необходимым проработать вопрос об обеспечении условий для участия небольших производителей лекарств в госзакупках, заявила заместитель РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:35
2021-09-02T04:35
2021-09-02T04:36
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748144268_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_d78bace2b71858fbd02127cb9a9fb0c6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ считает необходимым проработать вопрос об обеспечении условий для участия небольших производителей лекарств в госзакупках, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума."Счетная палата считает необходимым проработать вопрос обеспечения условий для участия в закупках лекарственных препаратов отечественных фармпроизводителей, обладающих ограниченными производственными мощностями", - сказала Изотова.По ее словам, в 2020 году лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, выпускали 283 российских производителя. Из них 187 организаций участвовали в государственных закупках на федеральном уровне (66%)."При этом на протяжении многих лет в государственных закупках участвуют одни и те же организации, которые являются крупнейшими производителями лекарственных препаратов", - указала аудитор.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/doverie-1748266033.html
https://ria.ru/20210902/zabolevaniya-1748263293.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748144268_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_c8b8e83316192e3a4ecc894225578b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:35 02.09.2021 (обновлено: 04:36 02.09.2021)
Счетная палата: необходимо включить малые фармкомпании в систему госзакупок
Счетная палата выступила за включение малых фармкомпаний в программу госзакупок