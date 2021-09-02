https://ria.ru/20210902/facebook-1748295777.html

Facebook помогла вывезти из Афганистана 175 афганцев

Facebook помогла вывезти из Афганистана 175 афганцев - РИА Новости, 02.09.2021

Facebook помогла вывезти из Афганистана 175 афганцев

Facebook сообщила, что оказала содействие в вывозе из Афганистана 175 афганских граждан, включая нескольких сотрудников компании, сообщает газета Axios со... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:28

2021-09-02T09:28

2021-09-02T09:28

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Facebook сообщила, что оказала содействие в вывозе из Афганистана 175 афганских граждан, включая нескольких сотрудников компании, сообщает газета Axios со ссылкой на представителя социальной сети.Как сообщается, пытаясь вывезти своих сотрудников, Facebook присоединилась к группе, которая помогала журналистам покинуть Афганистан после прихода к власти движения "Талибан"*. В результате данная группа людей была доставлена в Мексику."В процессе оказания помощи сотрудникам Facebook и партнерам по выезду из Афганистана мы объединили усилия, чтобы помочь группе журналистов и их семьям, которые находились в серьезной опасности. Благодаря руководству мексиканского правительства и поддержке ОАЭ, предоставившей возможность совершения первой посадки, журналистов встретили в Мексике", - приводит издание заявление представителя Facebook.Правительство Мексики в среду опубликовало заявление, подтверждающие прибытие в страну группы из 175 афганцев, которая "состоит из сотрудников социальных сетей, активистов и независимых журналистов и их семей". Как отмечается, в группе было 75 детей.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210901/pomosch-1748234459.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/es-1748226798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, мексика, афганистан, facebook