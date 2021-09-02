https://ria.ru/20210902/evrosoyuz-1748286496.html

ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности, заявил глава АЕБ

ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности, заявил глава АЕБ - РИА Новости, 02.09.2021

ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности, заявил глава АЕБ

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении "Северного потока — 2", считает, что Европа... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:07

2021-09-02T08:07

2021-09-02T11:08

экономика

северный поток — 2

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

сша

евросоюз

газпром

allseas

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении "Северного потока — 2", считает, что Европа должна самостоятельно определять свою стратегию по энергетической безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава объединения в России Тадзио Шиллинг.Согласно тексту совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, опубликованному на сайте президента Украины, Украина и США продолжают выступать против "Северного потока — 2", рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности."Что касается такого вопроса, как компромисс относительно "Северного потока — 2", - мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций", - сказал Шиллинг на полях ВЭФ."Мы считаем, что Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности и что коммерческие проекты не должны санкционироваться со стороны третьих сторон", - добавил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.На данный момент первая нитка газопровода почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, а укладка второй нитки находится на завершающей стадии, сообщил 31 августа топ-менеджер "Газпрома".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html

https://ria.ru/20210901/gazoprovod-1748248309.html

сша

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экономика, северный поток — 2, восточный экономический форум — 2021 (вэф), сша, евросоюз, газпром, allseas, россия, тадзио шиллинг