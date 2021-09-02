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ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности, заявил глава АЕБ
ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности, заявил глава АЕБ - РИА Новости, 02.09.2021
ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности, заявил глава АЕБ
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении "Северного потока — 2", считает, что Европа... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:07
2021-09-02T11:08
экономика
северный поток — 2
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
сша
евросоюз
газпром
allseas
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении "Северного потока — 2", считает, что Европа должна самостоятельно определять свою стратегию по энергетической безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава объединения в России Тадзио Шиллинг.Согласно тексту совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, опубликованному на сайте президента Украины, Украина и США продолжают выступать против "Северного потока — 2", рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности."Что касается такого вопроса, как компромисс относительно "Северного потока — 2", - мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций", - сказал Шиллинг на полях ВЭФ."Мы считаем, что Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности и что коммерческие проекты не должны санкционироваться со стороны третьих сторон", - добавил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.На данный момент первая нитка газопровода почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, а укладка второй нитки находится на завершающей стадии, сообщил 31 августа топ-менеджер "Газпрома".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html
https://ria.ru/20210901/gazoprovod-1748248309.html
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экономика, северный поток — 2, восточный экономический форум — 2021 (вэф), сша, евросоюз, газпром, allseas, россия, тадзио шиллинг
08:07 02.09.2021 (обновлено: 11:08 02.09.2021)
 
ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности, заявил глава АЕБ

Глава АЕБ Шиллинг: санкции третьих стран к "Северному потоку — 2" неприемлемы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме
Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении "Северного потока — 2", считает, что Европа должна самостоятельно определять свою стратегию по энергетической безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава объединения в России Тадзио Шиллинг.
Согласно тексту совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, опубликованному на сайте президента Украины, Украина и США продолжают выступать против "Северного потока — 2", рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Пушков объяснил, почему Украина должна радоваться "Северному потоку — 2"
"Что касается такого вопроса, как компромисс относительно "Северного потока — 2", - мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций", - сказал Шиллинг на полях ВЭФ.
"Мы считаем, что Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности и что коммерческие проекты не должны санкционироваться со стороны третьих сторон", - добавил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
На данный момент первая нитка газопровода почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, а укладка второй нитки находится на завершающей стадии, сообщил 31 августа топ-менеджер "Газпрома".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 22:52
Украина и США приняли совместное заявление по "Северному потоку — 2"
 
ЭкономикаСеверный поток — 2Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)СШАЕвросоюзГазпромAllseasРоссияТадзио Шиллинг
 
 
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