https://ria.ru/20210902/energetika-1748296024.html

Россия и Япония будут сотрудничать в области устойчивой энергетики

Россия и Япония будут сотрудничать в области устойчивой энергетики - РИА Новости, 02.09.2021

Россия и Япония будут сотрудничать в области устойчивой энергетики

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр экономики Японии Хироси Кадзияма в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали заявление о... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:31

2021-09-02T09:31

2021-09-02T09:31

экономика

япония

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

хироси кадзияма

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр экономики Японии Хироси Кадзияма в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали заявление о намерениях по сотрудничеству в области устойчивой энергетики между двумя странами, сообщило министерство своем в официальном Telegram-канале."Документ направлен на развитие перспективных проектов в части добычи и поставок российского СПГ и газового конденсата, возобновляемых источников энергии, производства водорода, продукции газохимии, аммиака, а также проектов по улавливанию, хранению, утилизации и переработке углерода", - говорится в сообщении.Ранее в присутствии министров на ВЭФ был подписан меморандум о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии и "Новатэка" по поддержке проектов производства и реализации аммиака и водорода."Сотрудничеству в сфере водородной энергетики мы придаем большое значение в контексте необходимости совместного продвижения интересов российских и японских энергетических компаний на глобальном рынке, налаживания эффективного обмена информацией и совместного поиска точек роста для достижения мирового технологического лидерства", - подчеркнул Николай Шульгинов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/vef-1748273229.html

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экономика, япония, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, хироси кадзияма, россия