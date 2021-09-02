https://ria.ru/20210902/energetika-1748259831.html

Зеленский обсудил с Байденом энергетическую безопасность Украины

Зеленский обсудил с Байденом энергетическую безопасность Украины - РИА Новости, 02.09.2021

Зеленский обсудил с Байденом энергетическую безопасность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Байденом о гарантиях энергетической безопасности для Украины, они будут еще разрабатываться. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T01:42

2021-09-02T01:42

2021-09-02T03:48

в мире

киев

джо байден

владимир зеленский

северный поток — 2

цены на нефть

россия

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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Байденом о гарантиях энергетической безопасности для Украины, они будут еще разрабатываться.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду встретился с президентом Джо Байденом."Есть некоторые гарантии (энергетической безопасности), о которых говорил господин президент (Байден) со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины. Но эти гарантии будут еще разрабатываться, потому что мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны", - сказал Зеленский журналистам в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".По его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права Украины и энергетическая безопасность Киева. "Я знаю желание США… Если будут нарушаться украинские права, и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы внедрить санкционную политику", - сказал Зеленский.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210901/peregovory-1748252719.html

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в мире, киев, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, цены на нефть, россия