https://ria.ru/20210902/ekopunty-1748408418.html

Более 500 ЭКОпунтов установят в Подмосковье в рамках проекта с "РТ-Инвест"

Более 500 ЭКОпунтов установят в Подмосковье в рамках проекта с "РТ-Инвест" - РИА Новости, 02.09.2021

Более 500 ЭКОпунтов установят в Подмосковье в рамках проекта с "РТ-Инвест"

Свыше 500 ЭКОпунктов по сбору отходов будет установлено в Подмосковье в рамках совместного проекта области и входящей в Ростех компании "РТ-Инвест", сообщает... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:03

2021-09-02T18:03

2021-09-02T18:09

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сергей чемезов

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Свыше 500 ЭКОпунктов по сбору отходов будет установлено в Подмосковье в рамках совместного проекта области и входящей в Ростех компании "РТ-Инвест", сообщает пресс-служба облправительства.Старт программе дали в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, а также ученики СОШ №29 в Химках, где установлено 3 ЭКОпункта.В рамках проекта планируется установить свыше 500 аппаратов, в том числе, в подмосковных школах. Уже в сентябре 50 ЭКОпунктов появятся в школах Химок, Мытищ, Долгопрудного, Домодедова, Королева, Подольска, Красногорска и Балашихи. Аппараты подключают к региональной системе мониторинга, чтобы оперативно вывозить сырье. "РТ-Инвест" запустил акцию: кто больше всего сдаст тары, в конце года получит приз, отмечается в сообщении.Всего в Подмосковье в течение 4 лет предполагается установить более 5 тысяч ЭКОпунтов.

https://realty.ria.ru/20210708/musor-1740496902.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), сергей чемезов, андрей воробьев, ростех