18:03 02.09.2021 (обновлено: 18:09 02.09.2021)
Более 500 ЭКОпунтов установят в Подмосковье в рамках проекта с "РТ-Инвест"
© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Свыше 500 ЭКОпунктов по сбору отходов будет установлено в Подмосковье в рамках совместного проекта области и входящей в Ростех компании "РТ-Инвест", сообщает пресс-служба облправительства.
Старт программе дали в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, а также ученики СОШ №29 в Химках, где установлено 3 ЭКОпункта.
"Когда-то мы не верили, что возможно закрыть мусорные полигоны. Сегодня, благодаря поддержке президента, в Подмосковье их нет - есть современные комплексы по переработке отходов. Следующий этап – максимально использовать вторичное сырье. Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке ЭКОпунктов, чтобы формировалась культура, и разделение мусора было в каждой семье, в каждой школе", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В рамках проекта планируется установить свыше 500 аппаратов, в том числе, в подмосковных школах. Уже в сентябре 50 ЭКОпунктов появятся в школах Химок, Мытищ, Долгопрудного, Домодедова, Королева, Подольска, Красногорска и Балашихи. Аппараты подключают к региональной системе мониторинга, чтобы оперативно вывозить сырье. "РТ-Инвест" запустил акцию: кто больше всего сдаст тары, в конце года получит приз, отмечается в сообщении.
Всего в Подмосковье в течение 4 лет предполагается установить более 5 тысяч ЭКОпунтов.