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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210902/ekopunty-1748408418.html
Более 500 ЭКОпунтов установят в Подмосковье в рамках проекта с "РТ-Инвест"
Более 500 ЭКОпунтов установят в Подмосковье в рамках проекта с "РТ-Инвест" - РИА Новости, 02.09.2021
Более 500 ЭКОпунтов установят в Подмосковье в рамках проекта с "РТ-Инвест"
Свыше 500 ЭКОпунктов по сбору отходов будет установлено в Подмосковье в рамках совместного проекта области и входящей в Ростех компании "РТ-Инвест", сообщает... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:03
2021-09-02T18:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
сергей чемезов
андрей воробьев
ростех
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Свыше 500 ЭКОпунктов по сбору отходов будет установлено в Подмосковье в рамках совместного проекта области и входящей в Ростех компании "РТ-Инвест", сообщает пресс-служба облправительства.Старт программе дали в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, а также ученики СОШ №29 в Химках, где установлено 3 ЭКОпункта.В рамках проекта планируется установить свыше 500 аппаратов, в том числе, в подмосковных школах. Уже в сентябре 50 ЭКОпунктов появятся в школах Химок, Мытищ, Долгопрудного, Домодедова, Королева, Подольска, Красногорска и Балашихи. Аппараты подключают к региональной системе мониторинга, чтобы оперативно вывозить сырье. "РТ-Инвест" запустил акцию: кто больше всего сдаст тары, в конце года получит приз, отмечается в сообщении.Всего в Подмосковье в течение 4 лет предполагается установить более 5 тысяч ЭКОпунтов.
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московская область (подмосковье), сергей чемезов, андрей воробьев, ростех
18:03 02.09.2021 (обновлено: 18:09 02.09.2021)
 

Более 500 ЭКОпунтов установят в Подмосковье в рамках проекта с "РТ-Инвест"

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки
Мужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Свыше 500 ЭКОпунктов по сбору отходов будет установлено в Подмосковье в рамках совместного проекта области и входящей в Ростех компании "РТ-Инвест", сообщает пресс-служба облправительства.
Старт программе дали в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, а также ученики СОШ №29 в Химках, где установлено 3 ЭКОпункта.
"Когда-то мы не верили, что возможно закрыть мусорные полигоны. Сегодня, благодаря поддержке президента, в Подмосковье их нет - есть современные комплексы по переработке отходов. Следующий этап – максимально использовать вторичное сырье. Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке ЭКОпунктов, чтобы формировалась культура, и разделение мусора было в каждой семье, в каждой школе", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В рамках проекта планируется установить свыше 500 аппаратов, в том числе, в подмосковных школах. Уже в сентябре 50 ЭКОпунктов появятся в школах Химок, Мытищ, Долгопрудного, Домодедова, Королева, Подольска, Красногорска и Балашихи. Аппараты подключают к региональной системе мониторинга, чтобы оперативно вывозить сырье. "РТ-Инвест" запустил акцию: кто больше всего сдаст тары, в конце года получит приз, отмечается в сообщении.
Всего в Подмосковье в течение 4 лет предполагается установить более 5 тысяч ЭКОпунтов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Сергей ЧемезовАндрей ВоробьевРостех
 
 
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