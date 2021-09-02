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В Совфеде оценили заявление о поддержке США вступления Украины в НАТО
В Совфеде оценили заявление о поддержке США вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 02.09.2021
В Совфеде оценили заявление о поддержке США вступления Украины в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский говорит неправду, утверждая, что лидер США Джо Байден поддержал вступление Украины в НАТО, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:27
2021-09-02T13:27
политика
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
владимир джабаров
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский говорит неправду, утверждая, что лидер США Джо Байден поддержал вступление Украины в НАТО, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду провел встречу с Байденом. Он заявил, что Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. По его словам, он "чувствует, он слышал это, что президент (США) лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО". Вместе с тем, Зеленский сказал, что в ходе обсуждения темы НАТО с Байденом привел ему новые аргументы, которые Украина ранее не приводила. При этом он не уточнил, какие именно аргументы."Господин Зеленский, мягко говоря, говорит неправду. Байден мудрый политик и не будет предпринимать шаги, способные навредить США, а вступление Украины в НАТО ничего, кроме головной боли, США не принесёт", - заявил Джабаров.Он предположил, что лидер США "просто хмыкнул или качнул головой" в ответ на вопрос Зеленского про НАТО, а украинский президент воспринял это как позитивный ответ и сейчас выдаёт желаемое за действительное."НАТО сама будет категорически против рассмотрения вступления Украины в альянс даже в самой отдаленной перспективе. НАТО совершенно не нужна Украина, в каждом регионе которой какая-то проблема - или с Россией, или с Польшей, или с Германией", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html
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политика, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, владимир джабаров
13:27 02.09.2021
 
В Совфеде оценили заявление о поддержке США вступления Украины в НАТО

Сенатор Джабаров оценил заявление о поддержке США вступления Украины в НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский говорит неправду, утверждая, что лидер США Джо Байден поддержал вступление Украины в НАТО, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду провел встречу с Байденом. Он заявил, что Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. По его словам, он "чувствует, он слышал это, что президент (США) лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО". Вместе с тем, Зеленский сказал, что в ходе обсуждения темы НАТО с Байденом привел ему новые аргументы, которые Украина ранее не приводила. При этом он не уточнил, какие именно аргументы.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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"Господин Зеленский, мягко говоря, говорит неправду. Байден мудрый политик и не будет предпринимать шаги, способные навредить США, а вступление Украины в НАТО ничего, кроме головной боли, США не принесёт", - заявил Джабаров.
Он предположил, что лидер США "просто хмыкнул или качнул головой" в ответ на вопрос Зеленского про НАТО, а украинский президент воспринял это как позитивный ответ и сейчас выдаёт желаемое за действительное.
"НАТО сама будет категорически против рассмотрения вступления Украины в альянс даже в самой отдаленной перспективе. НАТО совершенно не нужна Украина, в каждом регионе которой какая-то проблема - или с Россией, или с Польшей, или с Германией", - сказал сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ПолитикаУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир Джабаров
 
 
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