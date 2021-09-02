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В Кремле обратили внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
В Кремле обратили внимание на американо-украинскую "дружбу против России" - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле обратили внимание на американо-украинскую "дружбу против России"
В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком минус заняла важное место в повестке американо-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:22
2021-09-02T13:30
политика
украина
сша
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком минус заняла важное место в повестке американо-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Говоря по-простому, там речь идет о украинско-американской дружбе против России &lt;...&gt;. Это тоже может вызывать только сожаление", — добавил он.Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где он уже встретился с коллегой Джо Байденом. Формальный итог мероприятия подвело совместное заявление лидеров, в котором говорится о "стратегическом оборонном рамочном соглашении", которое среди прочего "создаст основу для противодействия российской агрессии". Вдобавок в релизе упоминается "недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что вместо выполнения Минских соглашений Киев занимается "словесной эквилибристикой" — "наращивает русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти". По его мнению, ставка Запада на нее оказалась проигрышной, но отказываться от нее пока "не очень комфортно", хотя осознание этой позиции, как считает глава ведомства, "уже приходит, но еще не выразилось в практических шагах".
https://ria.ru/20210902/lavrov-1748322924.html
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html
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политика, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, россия
10:22 02.09.2021 (обновлено: 13:30 02.09.2021)
 
В Кремле обратили внимание на американо-украинскую "дружбу против России"

Пресс-секретарь президента Песков сожалеет, что Украина и США "дружат против России"

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Офис президента Украины
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком минус заняла важное место в повестке американо-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Говоря по-простому, там речь идет о украинско-американской дружбе против России <...>. Это тоже может вызывать только сожаление", — добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где он уже встретился с коллегой Джо Байденом. Формальный итог мероприятия подвело совместное заявление лидеров, в котором говорится о "стратегическом оборонном рамочном соглашении", которое среди прочего "создаст основу для противодействия российской агрессии". Вдобавок в релизе упоминается "недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что вместо выполнения Минских соглашений Киев занимается "словесной эквилибристикой" — "наращивает русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти".
По его мнению, ставка Запада на нее оказалась проигрышной, но отказываться от нее пока "не очень комфортно", хотя осознание этой позиции, как считает глава ведомства, "уже приходит, но еще не выразилось в практических шагах".
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