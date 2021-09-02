https://ria.ru/20210902/dovlatov-1748345747.html

Артем Довлатов: ВЭБ активизирует работу на Дальнем Востоке и в Арктике

Артем Довлатов: ВЭБ активизирует работу на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 02.09.2021

Артем Довлатов: ВЭБ активизирует работу на Дальнем Востоке и в Арктике

О планах ВЭБ по развитию Дальнего Востока, реализации проекта "Новый Мурманск", ожиданиях от участия в ВЭФ-2021 в интервью РИА Новости рассказал заместитель... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:03

2021-09-02T13:03

2021-09-02T14:33

интервью

мурманская область

мурманск

восточный экономический форум (вэф)

фонд развития дальнего востока

фонд развития дальнего востока и арктики (фрдв)

вэб.рф (вэб)

россия

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О планах ВЭБ по развитию Дальнего Востока, реализации проекта "Новый Мурманск", ожиданиях от участия в ВЭФ-2021 в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Артем Довлатов. - Вы в этом году возглавили отдельное направление в ВЭБ.РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Какие задачи вы планируете решить на новом посту?- Нужно сделать так, чтобы ВЭБ был сфокусирован на Дальний Восток и Арктику. Нельзя сказать, что раньше этого фокуса не было, он раньше тоже входил в повестку ВЭБа. Но в процессе реформы организаций развития, было принято решение, что ФРДВ (прим. - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики) должен быть полностью интегрирован в ВЭБ, где будет выделен специальный блок, который занимается исключительно вопросами Дальнего Востока и Арктики. Ту работу, которую коллеги проделали, мы поставим на новые рельсы и будем дальше масштабировать.- Какие вы ставите себе финансовые KPI?- Очень многое зависит от того, каким образом будет структурироваться финансирование на Дальнем Востоке. Не секрет, что на Дальний Восток инвесторы идут с определенным "скрипом". Хотя Дальний Восток это и территория огромных возможностей с большим финансовым центром и наличием огромного количества ресурсов, есть огромное ограничение – это рабочая сила, отсутствие инфраструктуры и тому подобное. Поэтому для того, чтобы инвестиции пошли в этот регион такими же темпами, как в более развитые регионы нашей страны, конечно, нужно помогать. Именно для этого была создана программа для финансирования под 2%. Конечно, основной KPI – должен быть рост инвестиций, который будет зависеть от того, как быстро мы сможем с коллегами придумать правильные инструменты поддержки бизнеса.- Какой результат фонду удалось достичь?- На конец 2020 года у ВЭБ.ДВ (прим. ранее – ФРДВ) в стадии реализации находилось 19 инвестиционных проектов, которые предполагают почти 6 тысяч новых рабочих мест. В том числе, реализуются шесть проектов по поручению президента РФ и правительства РФ, среди которых, цифровые сервисы для инвесторов aquavostok.ru и лесвосток.рф, строительство жилья для судостроителей, строительство железнодорожного моста, паромы для переправы Ванино-Холмск.Текущий портфель на конец 2020 года составлял 47 миллиардов рублей. В 2020 году было рассмотрено 56 инвестиционных проектов, по 47 из них была продолжена дальнейшая работа. Общая стоимость одобренных проектов составила порядка 200 миллиардов рублей, участие ВЭБ.ДВ в одобренных проектах составило 20 миллиардов рублей.С использованием льготного финансирования в объеме 95 миллиардов рублей были реализованы 27 проектов общей стоимостью более 1 триллиона рублей. То есть – на каждый вложенный рубль удалось привлечь более 10 рублей частных инвестиций. Семь из 27 проектов завершены, и по ним денежные средства возвращены в полном объеме.Совокупно проекты с поддержкой Группы ВЭБ.РФ сформировали в регионах Дальнего Востока более 11 тыс. новых рабочих мест, обеспечили прирост валового регионального продукта (ВРП) более чем на 1 трлн руб. и создали прямой налоговый эффект около 215 млрд руб. до 2030 года.В проекты в различных отраслях дальневосточной и арктической экономики в 2018 – 2020 годах инвестировано 652 миллиарда рублей.- Сколько средств готов выделить ВЭБ Дальнему Востоку на инвестирование новых проектов?- До конца года мы точно определимся какие у нас будут возможности. Сейчас мы ведем разговор по поводу того, какая докапитализация будет ВЭБа, какие еще будут инструменты с точки зрения субсидирования процентной ставки, и тогда мы придем к каким-то цифрам и поймем, сколько мы можем сделать.- У вас был проект "Новый Мурманск", что вы планируете в рамках этого проекта?- Правительство одобрило инфраструктурный бюджетный кредит Мурманской области на реализацию проекта культурно-делового центра "Новый Мурманск". Завершается разработка мастер-плана со "Стрелкой", идёт структурирование инвест-проектов, определяется формат и источники финансирования, идёт поиск и работа с потенциальными инвесторами. Создание культурно-делового центра позволит раскрыть туристический потенциал Мурманска и Мурманской области, а также станет одной из важных деловых площадок страны, комфортным и современным местом для работы и жизни.По итогам реализации проекта к 2035 году может появиться больше 3000 новых рабочих мест, а объемы туристического потока возрастут в три раза. На территории будет проводиться до 30 деловых мероприятий регионального и федерального уровня в год. Также ожидается, что прирост валового регионального продукта может составить более 13 миллиардов рублей, при этом прямые доходы бюджета от проекта ориентировочно составят 2,3 миллиарда рублей.- Какие ожидания от вашего участия в форуме?- Только организации развития Группы ВЭБ.РФ планируют подписать около 30 соглашений по самым востребованным направлениям развития Дальнего Востока: создание транспортной и туристической инфраструктуры, развитие экспортно-ориентированной промышленности и сервисной экономики, улучшение качества городской среды.Все эти проекты направлены на создание новых рабочих мест и раскрытие предпринимательского потенциала макрорегиона. С моим личным участием пройдёт больше 15 подписаний по тем же направлениям, которые я обозначил выше.Например, это реализация корпорацией "Рыба.РФ" проекта комплексного развития рыбной логистики в России на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ с созданием не менее 1,5 тысячи новых рабочих мест. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается в 52 млрд руб. ВЭБ.РФ рассмотрит возможность участия в финансировании и реализации проекта в рамках своих компетенций.- Станет ли Дальний Восток территорией доверия государства и бизнеса?- Мы видим растущий интерес инвесторов к региону и полагаем, что крайне важно не сбавлять набранный темп. С этого года ФРДВ стал частью ВЭБ.РФ. Мы уверены, что с учетом синергии от этого объединения и продления программы льготного финансирования как минимум в прежнем объеме позволит привлечь в проекты развития на Дальнем Востоке не менее 1 триллиона рублей до 2030 года. Также стоит отметить, что данный объем инвестиций может быть существенно увеличен благодаря инструменту субсидирования процентной ставки для инвесторов, который разрабатывается ВЭБ.РФ совместно с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики.

https://ria.ru/20210902/investitsii-1748264358.html

https://ria.ru/20210902/investory-1748330635.html

https://ria.ru/20210821/turisty-1746662565.html

https://ria.ru/20210726/mintay-1742858841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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