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СберЛогистика запустила доставку заказов интернет-магазина ГК "Просвещение"
СберЛогистика запустила доставку заказов интернет-магазина ГК "Просвещение" - РИА Новости, 02.09.2021
СберЛогистика запустила доставку заказов интернет-магазина ГК "Просвещение"
Федеральный логистический оператор СберЛогистика и ГК "Просвещение" начали сотрудничество в сфере доставки печатной продукции клиентам официального... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:13
2021-09-02T11:13
2021-09-02T11:13
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МОСКВА, 2 сен – ГК "Просвещение". Федеральный логистический оператор СберЛогистика и ГК "Просвещение" начали сотрудничество в сфере доставки печатной продукции клиентам официального интернет-магазина. К заказу доступны учебники, рабочие тетради, пособия, методические материалы для педагогов, атласы и карты, детская художественная и развивающая литература. Новый сервис делает группу компаний "Просвещение" еще ближе и удобнее для покупателей — педагогов, родителей и родительских комитетов.Сейчас СберЛогистика доставляет заказы покупателей курьером по всей России, в планах также запустить доставку в 13 тысяч пунктов выдачи и постаматов СберЛогистики, которые находятся в отделениях Сбера. Новый способ доставки можно выбрать при оформлении заказа на сайте интернет-магазина.Татьяна Толмачева, коммерческий директор ГК "Просвещение":"Партнерство со СберЛогистикой — очень востребованное расширение наших возможностей в работе с нашими клиентами. Своевременная доставка интернет-заказов — наша приоритетная задача, особенно в начале нового учебного года. Как родитель я знаю, насколько важно получить необходимые ребенку для учебы материалы в полном объеме и без длительного ожидания. Теперь весь ассортимент нашего интернет-магазина — учебники, рабочие тетради, атласы и сборники заданий для учебы и развития, а также детские книги — можно еще быстрее доставить в любую точку России. Мы рады, что „Просвещение“ становится еще более открытым и мобильным благодаря новым партнерам".Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика:"Мы рады сотрудничеству с таким крупным издательством, как „Просвещение“. Для нас основная задача — организовать качественную и быструю доставку нашему партнеру. При оформлении заказа на сайте издательства теперь можно выбрать курьерскую доставку от СберЛогистики. Вскоре добавится еще один способ доставки — в пункты выдачи и постаматы. Наши пункты выдачи и постаматы расположены в отделениях Сбера, а большинство постаматов установлены в зонах круглосуточного обслуживания рядом с банкоматами. Всего наша сеть насчитывает более 13000 собственных точек, что позволяет клиентам еще более эффективно планировать своё время и ресурсы для получения посылок".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 2 сен – ГК "Просвещение". Федеральный логистический оператор СберЛогистика и ГК "Просвещение" начали сотрудничество в сфере доставки печатной продукции клиентам официального интернет-магазина. К заказу доступны учебники, рабочие тетради, пособия, методические материалы для педагогов, атласы и карты, детская художественная и развивающая литература. Новый сервис делает группу компаний "Просвещение" еще ближе и удобнее для покупателей — педагогов, родителей и родительских комитетов.
Сейчас СберЛогистика доставляет заказы покупателей курьером по всей России, в планах также запустить доставку в 13 тысяч пунктов выдачи и постаматов СберЛогистики, которые находятся в отделениях Сбера. Новый способ доставки можно выбрать при оформлении заказа на сайте интернет-магазина.
Татьяна Толмачева, коммерческий директор ГК "Просвещение":
"Партнерство со СберЛогистикой — очень востребованное расширение наших возможностей в работе с нашими клиентами. Своевременная доставка интернет-заказов — наша приоритетная задача, особенно в начале нового учебного года. Как родитель я знаю, насколько важно получить необходимые ребенку для учебы материалы в полном объеме и без длительного ожидания. Теперь весь ассортимент нашего интернет-магазина — учебники, рабочие тетради, атласы и сборники заданий для учебы и развития, а также детские книги — можно еще быстрее доставить в любую точку России. Мы рады, что „Просвещение“ становится еще более открытым и мобильным благодаря новым партнерам".
Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика:
"Мы рады сотрудничеству с таким крупным издательством, как „Просвещение“. Для нас основная задача — организовать качественную и быструю доставку нашему партнеру. При оформлении заказа на сайте издательства теперь можно выбрать курьерскую доставку от СберЛогистики. Вскоре добавится еще один способ доставки — в пункты выдачи и постаматы. Наши пункты выдачи и постаматы расположены в отделениях Сбера, а большинство постаматов установлены в зонах круглосуточного обслуживания рядом с банкоматами. Всего наша сеть насчитывает более 13000 собственных точек, что позволяет клиентам еще более эффективно планировать своё время и ресурсы для получения посылок".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.