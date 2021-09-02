https://ria.ru/20210902/donbass-1748355632.html

В Киеве оценили возможность привлечения США к "нормандскому формату"

В Киеве оценили возможность привлечения США к "нормандскому формату" - РИА Новости, 02.09.2021

В Киеве оценили возможность привлечения США к "нормандскому формату"

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что привлечение США к "нормандскому формату"... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:45

2021-09-02T13:45

2021-09-02T13:45

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украина

сша

донбасс

алексей резников

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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что привлечение США к "нормандскому формату" (Германия, Россия, Украина, Франция) не гарантирует результата, потому что их приоритет - внутренняя ситуация, в вопросе Донбасса Киеву стоит рассчитывать только на себя.Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон готов поддержать минский и "нормандский" форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указывал, что механизм консультаций на уровне помощников президентов РФ и США по Украине можно возобновить, но речи о подмене "нормандского формата" не идет."Вопрос не в формате. А в том, о чем говорить. Ну, будут США пятым лидером в Нормандии – что дальше? Должна быть какая-то наполненность… У нас есть еще Будапештский меморандум. И как раз США и Британия там участники. Почему бы не начать там вести консультации? Пригласив туда Германию и Францию. Сейчас будет допущение. Реально в США события 6 января, когда был захвачен Капитолий, изменили их отношение к международной повестке дня. Теперь их приоритет – на внутренней ситуации. Это я почувствовал во время визита (Резников посещал США в августе - ред.). Им не до нас", - сказал Резников в интервью агентству Liga.net в ответ на вопрос, могут ли США войти в "нормандский формат".Он также считает, что Киеву "не стоит рассчитывать ни на кого, кроме себя". "Все будут действовать в пределах своего практицизма. "Северный поток — 2" тому огромное подтверждение. Нам с одной стороны говорят, что помогут, а с другой – достраивают газопровод", - добавил Резников.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210830/kiev-1747908764.html

https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html

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сша

донбасс

россия

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в мире, украина, сша, донбасс, алексей резников, россия