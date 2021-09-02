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Вице-премьер Украины назвал работу контактной группы по Донбассу мертвой
Вице-премьер Украины назвал работу контактной группы по Донбассу мертвой - РИА Новости, 02.09.2021
Вице-премьер Украины назвал работу контактной группы по Донбассу мертвой
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает "мертвой" работу минской трехсторонней контактной группы по... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:29
2021-09-02T12:29
в мире
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борис грызлов
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает "мертвой" работу минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.Самопровозглашенные республики Донбасса неоднократно обвиняли Киев в блокировании переговоров контактной группы и ее рабочих подгрупп, последний раз этот процесс был фактически заблокирован несколько месяцев. В августе постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев заблокировал планировавшееся очное заседание, к которому были готовы ЛНР, ДНР и ОБСЕ."Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький", - сказал Резников в интервью агентству Liga.net.Он отметил, что минская площадка по Донбассу необходима, "чтобы, когда настанет нужный момент, мы могли воспользоваться". Он высказал мнение, что если РФ поймет, что Донбасс "очень дорого удерживать", она будет искать варианты, "как из этого выйти".Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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в мире, украина, оон, борис грызлов, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, алексей резников, россия
12:29 02.09.2021
 
Вице-премьер Украины назвал работу контактной группы по Донбассу мертвой

Вице-премьер Украины считает "мертвой" работу контактной группы по Донбассу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает "мертвой" работу минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Самопровозглашенные республики Донбасса неоднократно обвиняли Киев в блокировании переговоров контактной группы и ее рабочих подгрупп, последний раз этот процесс был фактически заблокирован несколько месяцев. В августе постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев заблокировал планировавшееся очное заседание, к которому были готовы ЛНР, ДНР и ОБСЕ.
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"Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький", - сказал Резников в интервью агентству Liga.net.
Он отметил, что минская площадка по Донбассу необходима, "чтобы, когда настанет нужный момент, мы могли воспользоваться". Он высказал мнение, что если РФ поймет, что Донбасс "очень дорого удерживать", она будет искать варианты, "как из этого выйти".
"Нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходной период. Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся", - добавил Резников.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.
Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреУкраинаООНБорис ГрызловДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕАлексей РезниковРоссия
 
 
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