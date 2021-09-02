Вице-премьер Украины назвал работу контактной группы по Донбассу мертвой
Вице-премьер Украины считает "мертвой" работу контактной группы по Донбассу
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников считает "мертвой" работу минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Самопровозглашенные республики Донбасса неоднократно обвиняли Киев в блокировании переговоров контактной группы и ее рабочих подгрупп, последний раз этот процесс был фактически заблокирован несколько месяцев. В августе постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев заблокировал планировавшееся очное заседание, к которому были готовы ЛНР, ДНР и ОБСЕ.
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"Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький", - сказал Резников в интервью агентству Liga.net.
Он отметил, что минская площадка по Донбассу необходима, "чтобы, когда настанет нужный момент, мы могли воспользоваться". Он высказал мнение, что если РФ поймет, что Донбасс "очень дорого удерживать", она будет искать варианты, "как из этого выйти".
"Нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходной период. Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся", - добавил Резников.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.
Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.