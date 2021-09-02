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Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах - РИА Новости, 02.09.2021
Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
Республика Саха (Якутия) ожидает около 65 миллиардов рублей дивидендов за первое полугодие 2021 года от компании "Алроса", добывающей алмазы, рассказал глава... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:51
2021-09-02T05:51
экономика
алроса
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
айсен николаев
республика саха (якутия)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Республика Саха (Якутия) ожидает около 65 миллиардов рублей дивидендов за первое полугодие 2021 года от компании "Алроса", добывающей алмазы, рассказал глава региона Айсен Николаев.В конце августа наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года в 8,79 руб на акцию, сообщалось в материалах компании."Дивиденды мы ожидаем, что по итогам года будут больше, чем за весь 2018-й, 2019-й допандемийные года вместе взятые. За второе полугодие прошлого года у нас свыше 70 миллиардов рублей дивидендов, по первому полугодию (2021 года) мы ожидаем дивиденды в районе 65 миллиардов рублей, ну где-то так. Это очень хорошие цифры", - рассказал находящийся на ВЭФ Николаев в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что очень доволен работой компании "Алроса". По его словам, предприятию удалось выдержать самый тяжелый период прошлого года благодаря поддержке руководства России."Мы в прошлом году были в тяжелейшей ситуации. Благодаря поддержке руководства страны мы выдержали самый тяжелый период, не обвалили цены, хотя снижение цен достаточно было серьезное и у нас, и у De Beers (корпорация по добыче, обработке и продаже алмазов – ред.)", - сообщил глава Якутии.В 2020 году "Алроса" обеспечила 23% налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. В 2018 и 2019 годах компания выплатила акционерам в качестве дивидендов 138 миллиардов рублей."Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи сейчас превышает 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия — 25%, а также ее улусы (районы) — 8%, в свободном обращении почти 34% акций.
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экономика, алроса, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), айсен николаев, республика саха (якутия), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:51 02.09.2021
 
Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах

Николаев рассказал, что Якутия ожидает от "Алросы" около 65 миллиардов рублей дивидендов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Республика Саха (Якутия) ожидает около 65 миллиардов рублей дивидендов за первое полугодие 2021 года от компании "Алроса", добывающей алмазы, рассказал глава региона Айсен Николаев.
В конце августа наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года в 8,79 руб на акцию, сообщалось в материалах компании.
"Дивиденды мы ожидаем, что по итогам года будут больше, чем за весь 2018-й, 2019-й допандемийные года вместе взятые. За второе полугодие прошлого года у нас свыше 70 миллиардов рублей дивидендов, по первому полугодию (2021 года) мы ожидаем дивиденды в районе 65 миллиардов рублей, ну где-то так. Это очень хорошие цифры", - рассказал находящийся на ВЭФ Николаев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что очень доволен работой компании "Алроса". По его словам, предприятию удалось выдержать самый тяжелый период прошлого года благодаря поддержке руководства России.
"Мы в прошлом году были в тяжелейшей ситуации. Благодаря поддержке руководства страны мы выдержали самый тяжелый период, не обвалили цены, хотя снижение цен достаточно было серьезное и у нас, и у De Beers (корпорация по добыче, обработке и продаже алмазов – ред.)", - сообщил глава Якутии.
Якутск - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 14:53Республика Саха (Якутия)
"Алроса" направит на развитие Якутии 700 миллионов рублей
В 2020 году "Алроса" обеспечила 23% налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. В 2018 и 2019 годах компания выплатила акционерам в качестве дивидендов 138 миллиардов рублей.
"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи сейчас превышает 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия — 25%, а также ее улусы (районы) — 8%, в свободном обращении почти 34% акций.
 
ЭкономикаАлросаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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