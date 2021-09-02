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В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах
В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах - РИА Новости, 02.09.2021
В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах
Полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен, это ведет к ухудшению качества образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:50
2021-09-02T10:46
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен, это ведет к ухудшению качества образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.Он отметил, что отрасль в целом справилась с вызовами пандемии. Новый учебный год начался в очном формате, однако при ухудшении эпидемиологической обстановки студентов могут отправить на дистант. В августе ведомство опубликовало новые рекомендации, согласно которым учащиеся с иммунитетом к COVID-19 не будут иметь ограничений по доступу к занятиям. Заместитель Фалькова Дмитрий Афанасьев тогда подчеркнул, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права и отсутствие справки о вакцинации не может служить основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в кампус. По его словам, руководству заведений, "безосновательно вводящих принудительные меры", грозят административные решения.Сам Фальков накануне в интервью НТВ подчеркнул, что Минобрнауки будет реагировать на обращения, связанные с дискриминацией, и добавил, что "вузы у нас законопослушные".По оценкам министерства, в стране привиты от COVID-19 около 12% учащихся и 45% сотрудников университетов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20210901/uchaschiesya-1748089776.html
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образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, восточный экономический форум — 2021 (вэф), общество, навигатор абитуриента
08:50 02.09.2021 (обновлено: 10:46 02.09.2021)
 
В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах

Глава Минобрнауки Фальков: полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен, это ведет к ухудшению качества образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Он отметил, что отрасль в целом справилась с вызовами пандемии.
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Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате
Новый учебный год начался в очном формате, однако при ухудшении эпидемиологической обстановки студентов могут отправить на дистант.
В августе ведомство опубликовало новые рекомендации, согласно которым учащиеся с иммунитетом к COVID-19 не будут иметь ограничений по доступу к занятиям. Заместитель Фалькова Дмитрий Афанасьев тогда подчеркнул, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права и отсутствие справки о вакцинации не может служить основанием для отказа в заселении в общежитие или допуске в кампус. По его словам, руководству заведений, "безосновательно вводящих принудительные меры", грозят административные решения.
Сам Фальков накануне в интервью НТВ подчеркнул, что Минобрнауки будет реагировать на обращения, связанные с дискриминацией, и добавил, что "вузы у нас законопослушные".
По оценкам министерства, в стране привиты от COVID-19 около 12% учащихся и 45% сотрудников университетов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Образование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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