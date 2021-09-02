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Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока
Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021
Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономического развитию ДФО заявил, что надо ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:52
2021-09-02T12:52
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономического развитию ДФО заявил, что надо ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы."Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы", - сказал Путин на совещании в режиме видеоконференции.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/putin-1748341589.html
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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия
12:52 02.09.2021
 
Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока

Президент Путин на совещании по развитию ДФО: надо ставить амбициозные цели

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономического развитию ДФО заявил, что надо ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы.
"Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы", - сказал Путин на совещании в режиме видеоконференции.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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