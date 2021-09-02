https://ria.ru/20210902/dfo-1748343220.html

Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока

Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021

Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономического развитию ДФО заявил, что надо ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:52

2021-09-02T12:52

2021-09-02T12:52

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746823866_0:178:3112:1928_1920x0_80_0_0_5ffc0b4f9c480128e3ec66f9e3d843c7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономического развитию ДФО заявил, что надо ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы."Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы", - сказал Путин на совещании в режиме видеоконференции.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/putin-1748341589.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия