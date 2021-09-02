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Бречалов рассказал о строительстве детских садов в Удмуртии
Бречалов рассказал о строительстве детских садов в Удмуртии - РИА Новости, 02.09.2021
Бречалов рассказал о строительстве детских садов в Удмуртии
В Ижевске открылся новый детский сад на 220 мест, всего в Удмуртии строятся 15 детских дошкольных учреждений, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:25
2021-09-02T13:25
2021-09-02T13:25
удмуртская республика
общество
дети
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
россия
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УФА, 2 сен - РИА Новости. В Ижевске открылся новый детский сад на 220 мест, всего в Удмуртии строятся 15 детских дошкольных учреждений, сообщил глава региона Александр Бречалов."Новоселье в начале сентября не только у школьников. В новый детский сад на ул. Берша сегодня пошли малыши Устиновского района Ижевска. Второй корпус детского сада №216, рассчитанный на 220 мест, построен в рамках нацпроекта "Демография"", - сообщил Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Глава Удмуртии опубликовал в соцсети фотографии с открытия детсада и рассказал, какая здесь дружелюбная развивающая атмосфера: игровое и учебное оборудование, новая техника, детский радиоузел, семейный кинозал. Есть современные пространства для лекториев и тренингов с родителями."Что особенно важно – созданы комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья", - написал Бречалов.По его словам, всего в 2021 году в Удмуртии строятся 15 детских садов. С 2018 года в республике уже открылись 34 детских дошкольных учреждения.
https://ria.ru/20210901/obrazovanie-1748193234.html
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общество, дети, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия
Бречалов рассказал о строительстве детских садов в Удмуртии
Глава Удмуртии Бречалов: в регионе строятся 15 детских садов в рамках проекта "Демография"