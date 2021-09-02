https://ria.ru/20210902/deti-1748356631.html
Компартия любит троицу. Сколько детей нужно китайцам
Компартия любит троицу. Сколько детей нужно китайцам - РИА Новости, 02.09.2021
Компартия любит троицу. Сколько детей нужно китайцам
Самая населенная страна в мире рискует стать самой стареющей. В Китае растет число пожилых людей, а средний возраст китайца скоро приблизится к 46. Власти... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:00
2021-09-02T14:00
2021-09-02T15:28
россия-китай: главное
семья
дети
китай
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Самая населенная страна в мире рискует стать самой стареющей. В Китае растет число пожилых людей, а средний возраст китайца скоро приблизится к 46. Власти страны пошли на беспрецедентные меры – отменили наказания за "лишних", не вписывающихся в план рождаемости детей, и разрешили гражданами заводить троих отпрысков. Однако наблюдатели отмечают, что далеко не все готовы рожать даже второго ребенка – это слишком хлопотно и дорого. Согласно новому плану, к 2025 году Китай создаст систему поддержки семей с детьми, улучшит услуги по воспитанию и обучению, а траты на уход ребенка и его обучение снизятся. Проблемы рождаемостиДети – главное сокровище любого общества, и китайское – не исключение. Однако долгое время семьи в КНР не могли заводить больше одного ребенка. Людей было слишком много, в XXвеке страна стала самой многонаселенной в мире.В 1979 году большинству китайских семей запретили иметь нескольких детей. Спорная инициатива включала суровые, но эффективные меры по контролю над ростом населения, в том числе штрафы для нарушивших правила, принудительную контрацепцию и даже принудительные аборты.Рост численности населения замедлился, но вместе с ним пришла другая проблема – старение населения. Молодежи, которой предстоит толкать вперед огромную экономику, слишком мало, поэтому власти решили сменить подход.С 2016 года китайцам разрешили заводить двоих детей. С тех пор центральные и местные органы власти активно убеждали людей, особенно молодых, рожать. Прибегали и к официальным призывам, пропаганде, вводили льготы, например, продление обязательного отпуска по беременности и родам.Так, по данным переписи населения, которые опубликовали в 2021 году, в 2020-м в Китае появилось 12 миллионов новорожденных, что стало самым низким числом с 1961 года. Коэффициент фертильности составил 1,3 ребенка на женщину, что намного ниже 2,1, необходимых для стабильного прироста населения.Более того, перепись выявила, что доля граждан старше 60 лет увеличилась с 8,9% в 2010 году до 13,5%. А средний возраст китайцев, по прогнозам, достигнет к 2050 году 46 лет.Сила трехВ 2021 году жителям КНР наконец разрешили иметь и троих детей. О прорывном решении объявили в мае во время заседания Политбюро Компартии Китая. Реализация новой политики стала частью стремления властей "улучшить структуру населения Китая, реагировать на старение населения и сохранить преимущества страны в области людских ресурсов", сообщало агентство Синьхуа.Правда, поначалу китайцы не слишком воодушевились. Синьхуа провело опрос на платформе Weibo о том, готовы ли граждане заводить больше детей. Более 90% из примерно 30 тысяч респондентов заявили, что "никогда об этом и не подумают".Однако, власти не намерены сдаваться. Правительство объявило о новых мерах поддержки семей. Штрафы и другие меры наказания для пар, нарушающих закон о планировании семьи, отменяются. Это означает, что они могут иметь больше детей, чем разрешено. Помощь коснется также и деторождения, воспитания детей, образования, налогообложения, покупки жилья и прав женщин. Медицинские услуги и роды, обучение и уход за детьми станут доступнее.Помимо этого, появятся налоговые вычеты на расходы на детей в возрасте до трех лет. Китай уже ввел налоговые льготы для индустрии ухода за детьми. С 1 июня 2019 года до конца 2025 года доходы компаний, занимающихся уходом за престарелыми, детьми и предоставлением бытовых услуг, освобождены от налога на добавленную стоимость. Новые правила, вероятно, откроют новые возможности для бизнеса в сфере услуг по уходу за беременными, маленькими детьми и пожилыми, указывают наблюдатели.Благодаря новой политике, работающие женщины и мужчины смогут заводить больше детей без ущерба карьере, а бизнесмены смогут на этом заработать. А новые меры властей несомненно будут иметь долгосрочные последствия для демографии и макроэкономики страны.
https://ria.ru/20210612/kitay-1736785868.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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семья, дети, китай
Самая населенная страна в мире рискует стать самой стареющей. В Китае
растет число пожилых людей, а средний возраст китайца скоро приблизится к 46. Власти страны пошли на беспрецедентные меры – отменили наказания за "лишних", не вписывающихся в план рождаемости детей, и разрешили гражданами заводить троих отпрысков. Однако наблюдатели отмечают, что далеко не все готовы рожать даже второго ребенка – это слишком хлопотно и дорого. Согласно новому плану, к 2025 году Китай создаст систему поддержки семей с детьми, улучшит услуги по воспитанию и обучению, а траты на уход ребенка и его обучение снизятся.
Проблемы рождаемости
Дети – главное сокровище любого общества, и китайское – не исключение. Однако долгое время семьи в КНР не могли заводить больше одного ребенка. Людей было слишком много, в XXвеке страна стала самой многонаселенной в мире.
В 1979 году большинству китайских семей запретили иметь нескольких детей. Спорная инициатива включала суровые, но эффективные меры по контролю над ростом населения, в том числе штрафы для нарушивших правила, принудительную контрацепцию и даже принудительные аборты.
Рост численности населения замедлился, но вместе с ним пришла другая проблема – старение населения. Молодежи, которой предстоит толкать вперед огромную экономику, слишком мало, поэтому власти решили сменить подход.
С 2016 года китайцам разрешили заводить двоих детей. С тех пор центральные и местные органы власти активно убеждали людей, особенно молодых, рожать. Прибегали и к официальным призывам, пропаганде, вводили льготы, например, продление обязательного отпуска по беременности и родам.
Рождаемость ненадолго увеличилась, однако тренд не продлился долго. За годы стремительного экономического развития выросла и стоимость воспитания. Ребенка нужно не просто отправить в хорошую школу, для чего, в свою очередь, нужно купить квартиру в хорошем районе, записать его к репетиторам, в художественную школу, спортивную секцию и другие развивающие кружки. Китайские родители тратят сотни тысяч юаней в год на одного ребенка и не готовы удваивать расходы.
Так, по данным переписи населения, которые опубликовали в 2021 году, в 2020-м в Китае появилось 12 миллионов новорожденных, что стало самым низким числом с 1961 года. Коэффициент фертильности составил 1,3 ребенка на женщину, что намного ниже 2,1, необходимых для стабильного прироста населения.
Более того, перепись выявила, что доля граждан старше 60 лет увеличилась с 8,9% в 2010 году до 13,5%. А средний возраст китайцев, по прогнозам, достигнет к 2050 году 46 лет.
Сила трех
В 2021 году жителям КНР наконец разрешили иметь и троих детей. О прорывном решении объявили в мае во время заседания Политбюро Компартии Китая. Реализация новой политики стала частью стремления властей "улучшить структуру населения Китая, реагировать на старение населения и сохранить преимущества страны в области людских ресурсов", сообщало
агентство Синьхуа.
Правда, поначалу китайцы не слишком воодушевились. Синьхуа провело опрос на платформе Weibo о том, готовы ли граждане заводить больше детей. Более 90% из примерно 30 тысяч респондентов заявили, что "никогда об этом и не подумают".
Однако, власти не намерены сдаваться. Правительство объявило
о новых мерах поддержки семей. Штрафы и другие меры наказания для пар, нарушающих закон о планировании семьи, отменяются. Это означает, что они могут иметь больше детей, чем разрешено. Помощь коснется также и деторождения, воспитания детей, образования, налогообложения, покупки жилья и прав женщин. Медицинские услуги и роды, обучение и уход за детьми станут доступнее.
В настоящее время в Китае нет общенационального законодательства об отпуске по уходу за ребенком. Работающие женщины имеют право на 98 дней отпуска по беременности и родам, а также на дополнительные дни - это зависит от региона. Мужчины тоже могут пользоваться отпуском по уходу за ребенком продолжительностью от семи дней до одного месяца в зависимости от местного законодательства. Центральные власти намерены рассмотреть единые правила, которые облегчили бы жизнь работающих родителей.
Помимо этого, появятся налоговые вычеты на расходы на детей в возрасте до трех лет. Китай уже ввел налоговые льготы для индустрии ухода за детьми. С 1 июня 2019 года до конца 2025 года доходы компаний, занимающихся уходом за престарелыми, детьми и предоставлением бытовых услуг, освобождены от налога на добавленную стоимость. Новые правила, вероятно, откроют новые возможности для бизнеса в сфере услуг по уходу за беременными, маленькими детьми и пожилыми, указывают наблюдатели.
Благодаря новой политике, работающие женщины и мужчины смогут заводить больше детей без ущерба карьере, а бизнесмены смогут на этом заработать. А новые меры властей несомненно будут иметь долгосрочные последствия для демографии и макроэкономики страны.