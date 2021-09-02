https://ria.ru/20210902/dengi-1748426584.html

В Ивановской области пожилые люди, переболевшие COVID-19, получат деньги

В Ивановской области пожилые люди, переболевшие COVID-19, получат деньги - РИА Новости, 02.09.2021

В Ивановской области пожилые люди, переболевшие COVID-19, получат деньги

Жители Ивановской области старше 65 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в 3 тысячи рублей, сообщило правительство... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:00

2021-09-02T20:00

2021-09-02T20:00

общество

ивановская область

здоровье - общество

пожилые

социальные выплаты

коронавирус covid-19

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РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители Ивановской области старше 65 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в 3 тысячи рублей, сообщило правительство региона."Выплаты в сумме 3 тысячи рублей коснутся людей старше 65 лет, которые переболели коронавирусной инфекцией в период с начала пандемии по 1 мая 2021 года. Глава региона подписал соответствующее постановление правительства", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение было принято на встрече губернатора Станислава Воскресенского с активом ветеранских организаций. С предложением выступил председатель комитета по социальной политике областной думы Михаил Кизеев. Он отметил, что у перенесших коронавирус граждан старшего поколения обострились хронические заболевания, а для восстановления им требуется улучшенное питание и медикаменты.Губернатор, как сообщает его пресс-служба, поручил проработать организационные детали и сделать механизм максимально удобным для получателей.

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общество, ивановская область, здоровье - общество, пожилые, социальные выплаты, коронавирус covid-19