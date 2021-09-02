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В Ивановской области пожилые люди, переболевшие COVID-19, получат деньги
В Ивановской области пожилые люди, переболевшие COVID-19, получат деньги - РИА Новости, 02.09.2021
В Ивановской области пожилые люди, переболевшие COVID-19, получат деньги
Жители Ивановской области старше 65 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в 3 тысячи рублей, сообщило правительство... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:00
2021-09-02T20:00
общество
ивановская область
здоровье - общество
пожилые
социальные выплаты
коронавирус covid-19
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РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители Ивановской области старше 65 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в 3 тысячи рублей, сообщило правительство региона."Выплаты в сумме 3 тысячи рублей коснутся людей старше 65 лет, которые переболели коронавирусной инфекцией в период с начала пандемии по 1 мая 2021 года. Глава региона подписал соответствующее постановление правительства", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение было принято на встрече губернатора Станислава Воскресенского с активом ветеранских организаций. С предложением выступил председатель комитета по социальной политике областной думы Михаил Кизеев. Он отметил, что у перенесших коронавирус граждан старшего поколения обострились хронические заболевания, а для восстановления им требуется улучшенное питание и медикаменты.Губернатор, как сообщает его пресс-служба, поручил проработать организационные детали и сделать механизм максимально удобным для получателей.
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общество, ивановская область, здоровье - общество, пожилые, социальные выплаты, коронавирус covid-19
20:00 02.09.2021
 
В Ивановской области пожилые люди, переболевшие COVID-19, получат деньги

В Ивановской области пожилые люди старше 65, переболевшие COVID-19, получат соцвыплаты

© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Flickr / Konstantin Malanchev
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РЯЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители Ивановской области старше 65 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в 3 тысячи рублей, сообщило правительство региона.
"Выплаты в сумме 3 тысячи рублей коснутся людей старше 65 лет, которые переболели коронавирусной инфекцией в период с начала пандемии по 1 мая 2021 года. Глава региона подписал соответствующее постановление правительства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение было принято на встрече губернатора Станислава Воскресенского с активом ветеранских организаций. С предложением выступил председатель комитета по социальной политике областной думы Михаил Кизеев. Он отметил, что у перенесших коронавирус граждан старшего поколения обострились хронические заболевания, а для восстановления им требуется улучшенное питание и медикаменты.
Губернатор, как сообщает его пресс-служба, поручил проработать организационные детали и сделать механизм максимально удобным для получателей.
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ОбществоИвановская областьЗдоровье - Обществопожилыесоциальные выплатыКоронавирус COVID-19
 
 
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