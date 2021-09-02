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В Казани пройдет конференция памяти убитого экстремистами муфтия

В Казани пройдет конференция памяти убитого экстремистами муфтия - РИА Новости, 02.09.2021

В Казани пройдет конференция памяти убитого экстремистами муфтия

Десятые "Якуповские чтения" памяти видного богослова и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, убитого экстремистами в 2012 году, пройдут 7 сентября в резиденции РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:12

2021-09-02T18:12

2021-09-02T18:12

религия

казань

республика татарстан (татарстан)

валиулла якупов

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Десятые "Якуповские чтения" памяти видного богослова и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, убитого экстремистами в 2012 году, пройдут 7 сентября в резиденции Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията. "Десятые юбилейные чтения приурочены к 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии и объявленному в Татарстане "Году родных языков и народного единства". Организаторами мероприятия выступают ДУМ РТ и РИИ. Конференция проводится в целях осмысления богатого духовно-религиозного и интеллектуального наследия известного татарского просветителя, ученого и религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова (1963-2012)", - отметили организаторы.В чтениях примут участие известные ученые и общественные деятели, руководители медресе, представители Всемирного конгресса татар, соратники и друзья Валиуллы Якупова.Известный религиозный мусульманский деятель Валиулла Якупов был убит экстремистами 19 июля 2012 года у подъезда собственного дома в Казани. Злоумышленники выстрелили в него не менее шести раз.

https://ria.ru/20210722/yubiley-1742346441.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, республика татарстан (татарстан), валиулла якупов