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Религия
https://ria.ru/20210902/chteniya-1748411666.html
В Казани пройдет конференция памяти убитого экстремистами муфтия
В Казани пройдет конференция памяти убитого экстремистами муфтия - РИА Новости, 02.09.2021
В Казани пройдет конференция памяти убитого экстремистами муфтия
Десятые "Якуповские чтения" памяти видного богослова и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, убитого экстремистами в 2012 году, пройдут 7 сентября в резиденции РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:12
2021-09-02T18:12
религия
казань
республика татарстан (татарстан)
валиулла якупов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Десятые "Якуповские чтения" памяти видного богослова и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, убитого экстремистами в 2012 году, пройдут 7 сентября в резиденции Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията. "Десятые юбилейные чтения приурочены к 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии и объявленному в Татарстане "Году родных языков и народного единства". Организаторами мероприятия выступают ДУМ РТ и РИИ. Конференция проводится в целях осмысления богатого духовно-религиозного и интеллектуального наследия известного татарского просветителя, ученого и религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова (1963-2012)", - отметили организаторы.В чтениях примут участие известные ученые и общественные деятели, руководители медресе, представители Всемирного конгресса татар, соратники и друзья Валиуллы Якупова.Известный религиозный мусульманский деятель Валиулла Якупов был убит экстремистами 19 июля 2012 года у подъезда собственного дома в Казани. Злоумышленники выстрелили в него не менее шести раз.
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казань, республика татарстан (татарстан), валиулла якупов
18:12 02.09.2021
 

В Казани пройдет конференция памяти убитого экстремистами муфтия

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Десятые "Якуповские чтения" памяти видного богослова и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, убитого экстремистами в 2012 году, пройдут 7 сентября в резиденции Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията.
"Десятые юбилейные чтения приурочены к 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии и объявленному в Татарстане "Году родных языков и народного единства". Организаторами мероприятия выступают ДУМ РТ и РИИ. Конференция проводится в целях осмысления богатого духовно-религиозного и интеллектуального наследия известного татарского просветителя, ученого и религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова (1963-2012)", - отметили организаторы.
В чтениях примут участие известные ученые и общественные деятели, руководители медресе, представители Всемирного конгресса татар, соратники и друзья Валиуллы Якупова.
Известный религиозный мусульманский деятель Валиулла Якупов был убит экстремистами 19 июля 2012 года у подъезда собственного дома в Казани. Злоумышленники выстрелили в него не менее шести раз.
Совместная молитва духовных лидеров ЦДУМ, ДСМР и ДУМ РТ
22 июля, 11:54Религия
Духовные лидеры мусульман обсудили юбилей принятия ислама Булгарией
 
РелигияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Валиулла Якупов
 
 
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