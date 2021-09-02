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Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией - РИА Новости, 02.09.2021

Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:47

2021-09-02T15:47

2021-09-02T17:11

в мире

белоруссия

польша

минск

люблинское воеводство

анджей дуда

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.С просьбой о спецрежиме ранее обратился кабинет министров. Документ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать в течение 30 дней с возможностью продления. Также его рассмотрит парламент, в чьих полномочиях отменить решение.В то же время Спихальский отметил, что режим ЧП вводится не только из-за миграционного кризиса, но и из-за белорусско-российских учений "Запад-2021, которые пройдут 10-16 сентября. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснял, что меры, которые объявляют впервые с 1990 года, затронут 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве. По его словам, для местных жителей ограничения будут минимальными: под запрет попадут экскурсии, манифестации и некоторые другие массовые мероприятия.По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток незаконного проникновения на территорию страны; при этом за весь 2020 год их было лишь 120.Кроме Варшавы, о проблеме заявили Литва и Латвия. Александр Лукашенко ответил, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210825/polyaki-1747173065.html

белоруссия

польша

минск

люблинское воеводство

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в мире, белоруссия, польша, минск, люблинское воеводство, анджей дуда, мариуш каминьский