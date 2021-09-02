15:47 02.09.2021 (обновлено: 17:11 02.09.2021)
Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Президент Польши Дуда ввел режим ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.
С просьбой о спецрежиме ранее обратился кабинет министров. Документ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать в течение 30 дней с возможностью продления. Также его рассмотрит парламент, в чьих полномочиях отменить решение.
В то же время Спихальский отметил, что режим ЧП вводится не только из-за миграционного кризиса, но и из-за белорусско-российских учений "Запад-2021, которые пройдут 10-16 сентября.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснял, что меры, которые объявляют впервые с 1990 года, затронут 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве. По его словам, для местных жителей ограничения будут минимальными: под запрет попадут экскурсии, манифестации и некоторые другие массовые мероприятия.
По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток незаконного проникновения на территорию страны; при этом за весь 2020 год их было лишь 120.
Кроме Варшавы, о проблеме заявили Литва и Латвия. Александр Лукашенко ответил, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".