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Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией - РИА Новости, 02.09.2021
Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:47
2021-09-02T17:11
в мире
белоруссия
польша
минск
люблинское воеводство
анджей дуда
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.С просьбой о спецрежиме ранее обратился кабинет министров. Документ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать в течение 30 дней с возможностью продления. Также его рассмотрит парламент, в чьих полномочиях отменить решение.В то же время Спихальский отметил, что режим ЧП вводится не только из-за миграционного кризиса, но и из-за белорусско-российских учений "Запад-2021, которые пройдут 10-16 сентября. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснял, что меры, которые объявляют впервые с 1990 года, затронут 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве. По его словам, для местных жителей ограничения будут минимальными: под запрет попадут экскурсии, манифестации и некоторые другие массовые мероприятия.По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток незаконного проникновения на территорию страны; при этом за весь 2020 год их было лишь 120.Кроме Варшавы, о проблеме заявили Литва и Латвия. Александр Лукашенко ответил, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210825/polyaki-1747173065.html
белоруссия
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минск
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в мире, белоруссия, польша, минск, люблинское воеводство, анджей дуда, мариуш каминьский
15:47 02.09.2021 (обновлено: 17:11 02.09.2021)
 
Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Президент Польши Дуда ввел режим ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.
С просьбой о спецрежиме ранее обратился кабинет министров. Документ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать в течение 30 дней с возможностью продления. Также его рассмотрит парламент, в чьих полномочиях отменить решение.
В то же время Спихальский отметил, что режим ЧП вводится не только из-за миграционного кризиса, но и из-за белорусско-российских учений "Запад-2021, которые пройдут 10-16 сентября.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснял, что меры, которые объявляют впервые с 1990 года, затронут 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве. По его словам, для местных жителей ограничения будут минимальными: под запрет попадут экскурсии, манифестации и некоторые другие массовые мероприятия.
По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток незаконного проникновения на территорию страны; при этом за весь 2020 год их было лишь 120.
Кроме Варшавы, о проблеме заявили Литва и Латвия. Александр Лукашенко ответил, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 12:42
Польским военным пришлось гоняться за депутатом на границе с Белоруссией
 
В миреБелоруссияПольшаМинскЛюблинское воеводствоАнджей ДудаМариуш Каминьский
 
 
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