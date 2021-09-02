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Цыденов анонсировал строительство новых очистных сооружений в Улан-Удэ
Цыденов анонсировал строительство новых очистных сооружений в Улан-Удэ - РИА Новости, 02.09.2021
Цыденов анонсировал строительство новых очистных сооружений в Улан-Удэ
До конца года будут получены необходимые экспертизы по строительству самых масштабных очистных сооружений в Бурятии, в следующем году начнется их строительство, РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:45
2021-09-02T11:11
улан-удэ
владивосток
алексей цыденов
республика бурятия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. До конца года будут получены необходимые экспертизы по строительству самых масштабных очистных сооружений в Бурятии, в следующем году начнется их строительство, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов."Самые существенные очистные будут (построены) в городе Улан-Удэ. У нас сейчас закончено проектирование, заканчивается экспертиза. Получаем всю техническую и экологическую экспертизу, сметную стоимость и начинаем в следующем году строить", - сказал глава республики.Он добавил, что первые очистные в селе Выдрино на берегу Байкала будут введены уже в этом году.Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил доложить членов правительства о ситуации со строительством очистных на Байкале и обратил внимание, что на строительство очистных должны были быть выделены средства напрямую из резервного фонда правительства. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 96 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в Бурятии. Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства и реконструкции всех 21 очистных до 2024 года составляет порядка 14 миллиардов рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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улан-удэ
владивосток
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улан-удэ, владивосток, алексей цыденов, республика бурятия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:45 02.09.2021 (обновлено: 11:11 02.09.2021)
 
Цыденов анонсировал строительство новых очистных сооружений в Улан-Удэ

Глава Бурятии Цыденов: в Улан-Удэ построят новые очистные сооружения в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. До конца года будут получены необходимые экспертизы по строительству самых масштабных очистных сооружений в Бурятии, в следующем году начнется их строительство, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Самые существенные очистные будут (построены) в городе Улан-Удэ. У нас сейчас закончено проектирование, заканчивается экспертиза. Получаем всю техническую и экологическую экспертизу, сметную стоимость и начинаем в следующем году строить", - сказал глава республики.
Он добавил, что первые очистные в селе Выдрино на берегу Байкала будут введены уже в этом году.
Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил доложить членов правительства о ситуации со строительством очистных на Байкале и обратил внимание, что на строительство очистных должны были быть выделены средства напрямую из резервного фонда правительства. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 96 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в Бурятии. Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства и реконструкции всех 21 очистных до 2024 года составляет порядка 14 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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Улан-УдэВладивостокАлексей ЦыденовРеспублика БурятияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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