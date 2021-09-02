08:45 02.09.2021 (обновлено: 11:11 02.09.2021)
Цыденов анонсировал строительство новых очистных сооружений в Улан-Удэ
Глава Бурятии Цыденов: в Улан-Удэ построят новые очистные сооружения в 2022 году
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. До конца года будут получены необходимые экспертизы по строительству самых масштабных очистных сооружений в Бурятии, в следующем году начнется их строительство, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Самые существенные очистные будут (построены) в городе Улан-Удэ. У нас сейчас закончено проектирование, заканчивается экспертиза. Получаем всю техническую и экологическую экспертизу, сметную стоимость и начинаем в следующем году строить", - сказал глава республики.
Он добавил, что первые очистные в селе Выдрино на берегу Байкала будут введены уже в этом году.
Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил доложить членов правительства о ситуации со строительством очистных на Байкале и обратил внимание, что на строительство очистных должны были быть выделены средства напрямую из резервного фонда правительства. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 96 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в Бурятии. Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства и реконструкции всех 21 очистных до 2024 года составляет порядка 14 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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