https://ria.ru/20210902/buryatiya-1748289840.html

Цыденов анонсировал строительство новых очистных сооружений в Улан-Удэ

Цыденов анонсировал строительство новых очистных сооружений в Улан-Удэ - РИА Новости, 02.09.2021

Цыденов анонсировал строительство новых очистных сооружений в Улан-Удэ

До конца года будут получены необходимые экспертизы по строительству самых масштабных очистных сооружений в Бурятии, в следующем году начнется их строительство, РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:45

2021-09-02T08:45

2021-09-02T11:11

улан-удэ

владивосток

алексей цыденов

республика бурятия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. До конца года будут получены необходимые экспертизы по строительству самых масштабных очистных сооружений в Бурятии, в следующем году начнется их строительство, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов."Самые существенные очистные будут (построены) в городе Улан-Удэ. У нас сейчас закончено проектирование, заканчивается экспертиза. Получаем всю техническую и экологическую экспертизу, сметную стоимость и начинаем в следующем году строить", - сказал глава республики.Он добавил, что первые очистные в селе Выдрино на берегу Байкала будут введены уже в этом году.Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил доложить членов правительства о ситуации со строительством очистных на Байкале и обратил внимание, что на строительство очистных должны были быть выделены средства напрямую из резервного фонда правительства. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 96 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в Бурятии. Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства и реконструкции всех 21 очистных до 2024 года составляет порядка 14 миллиардов рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/buryatiya-1748288769.html

улан-удэ

владивосток

республика бурятия

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улан-удэ, владивосток, алексей цыденов, республика бурятия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)