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В Бурятии из-за паводков объявили режим ЧС

В Бурятии из-за паводков объявили режим ЧС - РИА Новости, 02.09.2021

В Бурятии из-за паводков объявили режим ЧС

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов. По... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:32

2021-09-02T08:32

2021-09-02T13:21

иволгинский район

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

алексей цыденов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов. По его словам, ситуация с паводками остается тяжелой."Подтоплены участки и дома, где вода даже вышла по грудь. Это Кяхтинский район, частично затопление началось в Улан-Удэ и Иволгинском районе на реке Селенге. <...> К сожалению, <...> прямо сейчас идет прирост — и у нас сегодня введен ЧС регионального уровня, до этого были только ЧС муниципального уровня. Сейчас республиканского, несколько муниципалитетов затоплено", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что пока республика справляется своими силами без помощи федерального бюджета.Также пострадавшим компенсируют потерю дров, запасов сена и урожая. Последнее — не деньгами, а "борщевым набором", в зависимости от норм питания в расчете на человека. ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года — новые возможности региона в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20210828/poselok-1747625867.html

иволгинский район

владивосток

дальний восток

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иволгинский район, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, алексей цыденов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)