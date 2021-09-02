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ОАЭ, Уругвай и Бангладеш присоединились к Новому банку развития БРИКС
ОАЭ, Уругвай и Бангладеш присоединились к Новому банку развития БРИКС - РИА Новости, 02.09.2021
ОАЭ, Уругвай и Бангладеш присоединились к Новому банку развития БРИКС
Совет управляющих Нового банка развития БРИКС (НБР) одобрил присоединение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш в качестве новых стран-участниц финансового института,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:05
2021-09-02T10:05
экономика
уругвай
форталеза
москва
брикс
новый банк развития
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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Совет управляющих Нового банка развития БРИКС (НБР) одобрил присоединение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш в качестве новых стран-участниц финансового института, говорится в заявлении на сайте банка."Совет управляющих Нового банка развития БРИКС уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными членами в конце 2020 года. После раунда успешных переговоров НБР утвердил включение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш в качестве первых новых стран-участниц", - указано в сообщении банка.Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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экономика, уругвай, форталеза, москва, брикс, новый банк развития
10:05 02.09.2021
 
ОАЭ, Уругвай и Бангладеш присоединились к Новому банку развития БРИКС

Новый банк развития БРИКС одобрил присоединение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкБРИКС
БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Совет управляющих Нового банка развития БРИКС (НБР) одобрил присоединение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш в качестве новых стран-участниц финансового института, говорится в заявлении на сайте банка.
"Совет управляющих Нового банка развития БРИКС уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными членами в конце 2020 года. После раунда успешных переговоров НБР утвердил включение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш в качестве первых новых стран-участниц", - указано в сообщении банка.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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ЭкономикаУругвайФорталезаМоскваБРИКСНовый банк развития
 
 
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