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Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах - РИА Новости, 02.09.2021
Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
Россия занимает третье место в мире по обеспечению больничных коек на 1 тысячу человек, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:28
2021-09-02T05:28
общество
счетная палата рф
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по обеспечению больничных коек на 1 тысячу человек, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Общее количество больничных коек включает койки лечебной (или неотложной) помощи, койки реабилитационной помощи, койки для долгосрочного ухода и прочее, уточнила она."Всего в России на 1000 жителей приходится 8 больничных коек, что выше показателей Германии (7,9), Франции (5,8), Китая (4,7), Швейцарии (4,59), США (2,8), Великобритании (2,4). Более высокие показатели достигнуты в Японии - 12,8 коек на тысячу жителей и Кореи - 12,4", - привела примеры аудитор."Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в потребности в больничных местах для пациентов, и в этом смысле, как я уже отметила, отечественной системе удалось успешно мобилизовать свои ресурсы. Однако вопрос стоит не только о количестве больничных мест, но и о качестве и доступности предоставляемых медицинских услуг. Здесь, конечно, есть над чем поработать", - заключила Изотова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, счетная палата рф, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:28 02.09.2021
 
Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах

Счетная палата: Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по обеспечению больничных коек на 1 тысячу человек, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
"Согласно данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.) за 2020 год Россия занимает третью из 42 позиций по показателю количества больничных коек на 1 тысячу человек", - сообщила Изотова.
Общее количество больничных коек включает койки лечебной (или неотложной) помощи, койки реабилитационной помощи, койки для долгосрочного ухода и прочее, уточнила она.
"Всего в России на 1000 жителей приходится 8 больничных коек, что выше показателей Германии (7,9), Франции (5,8), Китая (4,7), Швейцарии (4,59), США (2,8), Великобритании (2,4). Более высокие показатели достигнуты в Японии - 12,8 коек на тысячу жителей и Кореи - 12,4", - привела примеры аудитор.
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"Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в потребности в больничных местах для пациентов, и в этом смысле, как я уже отметила, отечественной системе удалось успешно мобилизовать свои ресурсы. Однако вопрос стоит не только о количестве больничных мест, но и о качестве и доступности предоставляемых медицинских услуг. Здесь, конечно, есть над чем поработать", - заключила Изотова.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ОбществоСчетная палата РФРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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