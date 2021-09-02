https://ria.ru/20210902/bolnitsa-1748270789.html

Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах

Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах - РИА Новости, 02.09.2021

Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах

Россия занимает третье место в мире по обеспечению больничных коек на 1 тысячу человек, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:28

2021-09-02T05:28

2021-09-02T05:28

общество

счетная палата рф

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по обеспечению больничных коек на 1 тысячу человек, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Общее количество больничных коек включает койки лечебной (или неотложной) помощи, койки реабилитационной помощи, койки для долгосрочного ухода и прочее, уточнила она."Всего в России на 1000 жителей приходится 8 больничных коек, что выше показателей Германии (7,9), Франции (5,8), Китая (4,7), Швейцарии (4,59), США (2,8), Великобритании (2,4). Более высокие показатели достигнуты в Японии - 12,8 коек на тысячу жителей и Кореи - 12,4", - привела примеры аудитор."Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в потребности в больничных местах для пациентов, и в этом смысле, как я уже отметила, отечественной системе удалось успешно мобилизовать свои ресурсы. Однако вопрос стоит не только о количестве больничных мест, но и о качестве и доступности предоставляемых медицинских услуг. Здесь, конечно, есть над чем поработать", - заключила Изотова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747619417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, счетная палата рф, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)